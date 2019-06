Bürgermeisterwahl in Istanbul: TV-Duell Yildirim vs. Imamoğlu

Es war ein historisches Duell am Samstag, nicht nur wegen der Länge von drei Stunden: Es war auch das erste Mal seit 17 Jahren, dass sich ein Mitglied der konservativen Regierungspartei AKP (Binali Yildirim) und der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP (Ekrem Imamoğlu) für ein Duell vor der Kamera trafen.

Dreistündiges Duell - Zahlreiche Streitpunkte

Beide Kontrahenten für das Bürgermeisteramt waren gut vorbereitet und hielten wiederholt Tafeln mit Statistiken in die Kamera. Dabei wirkte der sozialdemokratische Kandidat Ekrem Imamoğlu ungewöhnlich offensiv. Er warf Binali Yildirim vor, zu AKP-Zeiten seien Steuergelder verschwendet worden. Außerdem sei das Land gespalten. Ein Zustand, den er ändern wolle.

"Wenn ich über Armut in Istanbul spreche und von Sozialhilfe, dann unterscheide ich doch nicht zwischen Kurden und Türken. Ich werde Bürgermeister aller 16 Millionen Bürger dieser Stadt sein. Die Spaltung der Gesellschaft ist nach Terrorismus das größte Übel in diesem Land." CHP-Kandidat Ekrem Imamoğlu

Bewohner Istanbuls verfolgen Duell in Cafés oder auf der Straße

Zahlreiche Bewohner Istanbuls verfolgten das TV-Duell Sonntagnacht in den Cafés und auf öffentlichen Plätzen in der türkischen Metropole. Bei einem Mann, der sich das TV-Duell in einem Café ansah, kam vor allem an, dass sich Yildirim ruhiger wirkte. "Ekrem Imamoğlu drückt sich gut aus", sagte er, "aber Yildirims Glaubwürdigkeit ist höher."

Eine andere Zuseherin wertete es genau andersrum. Ihr sei Yildirim zu passiv. Er wirke angespannt, so "als wäre er unsicher. Imamoğlu wirkt sicherer."

Wahl-Wiederholung nach Kontroversen

Dass es überhaupt zu diesem TV-Duell kam, liegt an einer Annullierung der eigentlichen Wahl. Im März hatte Ekrem Imamoğlu mit nur 24.000 Stimmen Vorsprung vor Yildirim gewonnen. Daraufhin hatte die AKP Beschwerde bei der obersten Wahlbehörde eingelegt, die anordnete, die Wahl zu wiederholen. Und so treffen sich die beiden Kontrahenten wieder. Ob Yildirim und seine Partei denn das zweite Wahlergebnis am kommenden Sonntag akzeptieren werden, egal wie es ausfällt, will der Moderator wissen.

"Wir sind immer bereit, Wahlergebnisse anzuerkennen. Aber Einsprüche gehören ebenfalls zum Prozedere, genau wie die Stimmabgabe, die Wahl selbst auch. Und vielleicht werden ja diesmal nicht wir, sondern Herr Imamoğlu Einspruch erheben." Binali Yildirim, AKP-Kandidat

Yildirim schien manchmal Probleme mit ungewohnt kritischen Fragen zu haben. Er antwortet dann schmallippig. Den Vorwurf, er dürfe erst jetzt selbst Wahlkampf betreiben, nachdem Präsident Erdoğan die erste Runde dominiert habe, wies er zurück.

"Neuwahl Kampf um die Demokratie" - Imamoğlu

Imamoğlu hingegen wirkte deutlich emotionaler, konnte seine Hände kaum ruhig halten. Das sei keine einfache Kommunalwahl, so Imamoğlu, vor allem nicht nachdem er bereits ins Amt gewählt wurde. "Die Neuwahl ist ein Kampf um die Demokratie", so der CHP-Politiker.

Bei diesem verbalen Kampf im Fernsehen gerieten die beiden Politiker immer wieder aneinander, warfen sich gegenseitig Lügen vor. Die Spannung löste sich erst am Schluss des Duells, als sich die Kandidaten mit ihren Ehefrauen und dem Moderator zum Foto aufstellten und sich sogar etwaige Beleidigungen entschuldigten.