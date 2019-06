Bürgermeisterwahl in Istanbul: Oppositionskandidat gewinnt

Ergebnis nach erster Bürgermeisterwahl annulliert

Imamoglu hatte die erste Bürgermeisterwahl am 31. März knapp gewonnen. Die Wahlkommission (YSK) annullierte das Ergebnis jedoch Anfang Mai wegen angeblicher Regelwidrigkeiten und gab damit einem Antrag der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan statt.

Die Entscheidung begründete die Behörde unter anderem damit, dass in einigen Fällen die Vorsitzende der Wahlräte - anders als gesetzlich vorgesehen - keine Beamten gewesen waren. Die Annullierung wurde international kritisiert.

Neuwahl weitgehend geordnet verlaufen

Die mit Spannung erwartete Neuwahl des Bürgermeisters in Istanbul ist weitgehend geordnet verlaufen. Das bestätigten Beobachter an den Urnen. Vielen galt die Wahl als Test für den Zustand der Demokratie im Land.

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben von Anadolu bei 84,4 Prozent und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie bei der ersten Wahl Ende März. Wahlberechtigt waren rund 10,5 Millionen Menschen.

Imamoglus Erfolg für viele ein Zeichen politischen Wandels

In Istanbul leben mit rund 16 Millionen Menschen fast 20 Prozent aller Türken, der Istanbuler Bürgermeisterposten ist der wichtigste im Land. Imamoglu von der oppositionellen CHP war der Erste seit langem, der sich der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan entgegengestellt hatte. Damit wurde der bisher unbekannte Lokalpolitiker zum Shootingstar.

Für Erdogan-Verdrossene ist sein Erfolg ein Zeichen dafür, dass politischer Wandel möglich ist. Einige sehen ihn ihm schon den nächsten Präsidenten der Türkei.

"Kein Sieg, sondern Neuanfang": Imamoglu will Erdogan bald treffen

Während Imamoglus Anhänger auf den Straßen Istanbuls feierten, trat der neu gewählte Bürgermeister in der CHP-Zentrale vor die Presse: "Das ist kein Sieg, sondern ein Neuanfang." Er bedankte sich bei allen Unterstützern, forderte sie jedoch dazu auf, die Wahlurnen nicht zu verlassen. Er habe eine "heilige Aufgabe" übernommen und werde sein Amt "mit Leib und Seele" ausführen.

Imamoglu kündigte an, den Präsidenten und Chef der konservativen AKP-Partei, Erdogan, bald zu besuchen. Es sei dringend geboten, dass die Zentralregierung mit den Kommunen zusammenarbeite - "in Harmonie", so Imamoglu.