19.03.2019, 10:23 Uhr

Polizei widerspricht: Verdächtige nicht freigelassen

Einen Tag nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht sind nach Angaben von Bürgermeister Jan van Zanen zwei Verdächtige freigelassen worden. Doch die Polizei widersprach in einer Mitteilung auf Twitter dem Bürgermeister.