Bürgergeld: Kompromiss zwischen Ampel und Union

Nach BR-Informationen haben die Ampelparteien und die Union die Streitpunkte rund ums Bürgergeld aus dem Weg geschafft. Demnach wird das Schonvermögen für Bürgergeld-Empfänger von aktuell 60.000 Euro auf 40.000 Euro abgesenkt. Für jedes weitere Haushaltsmitglied kommen 15.000 Euro dazu.

Einigung nach BR-Informationen auch bei Sanktionen

Zudem haben sich die Parteien auf Sanktionen geeinigt. Sollte jemand ein geeignetes Jobangebot ausschlagen, soll ihm künftig zehn Prozent der Unterstützung abgezogen werden. Nach einer zweiten Ablehnung können demnach 20 Prozent, bei einer dritten Verweigerung 30 Prozent der Leistung gekürzt werden.

Damit kann der Vermittlungsausschuss am Mittwoch mit diesem Verhandlungsergebnis in die Beratung gehen. Der Bundestag dürfte das Bürgergeld am Freitag beschließen – und die Auszahlung dann planmäßig am 1. Januar beginnen. Mit dem Kompromiss ist klar: SPD, FDP und Grüne gehen auf die Forderung der Union ein, Sanktionen doch nicht frühestens nach einem halben Jahr zu verhängen.

Bayerns Sozialministerin zufrieden – mit Einschränkungen

Bayerns Arbeits- und Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) zeigte sich zufrieden mit dem gefundenen Kompromiss. Sie sprach nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts von einem "sehr harten Ringen", bei dem sich die Union mit ihren Kernforderungen durchgesetzt habe. Scharf nannte das auf 40.000 Euro reduzierte Schonvermögen – und den Umstand, dass es künftig schon von Anfang an Sanktionsmöglichkeiten geben soll.

Erneut übte die CSU-Politikerin aber grundsätzliche Kritik: Das von der Ampel geplante Bürgergeld ist laut Scharf in der ursprünglichen Form ein "schwerer Systemfehler".

Unionsgeführte Bundesländer haben Gesetz gestoppt

Die Bundesländer, in denen die Union an der Regierung beteiligt sind, hatten das Gesetz vergangene Woche im Bundesrat gestoppt. Insgesamt warnte die Union davor, dass der Anreiz zum Arbeiten geringer werden könnte, wenn der Abstand zwischen Arbeitseinkommen und Bürgergeld inklusive weiterer Sozialleistungen nicht groß genug sei.

Geplant ist, dass das neue Bürgergeld ab dem kommenden Jahr die bisherigen Hartz-IV-Regelungen ersetzt. Das entsprechende Gesetz sieht unter anderem eine Erhöhung der Regelsätze und höhere Schonvermögen vor – sowie längere Schonfristen bei einer entsprechend den Vorgaben zu großen Unterkunft. Außerdem soll es höhere Hinzuverdienstmöglichkeiten geben, auch für Studierende und Auszubildende.

Sozialverbände mahnen zügige Einführung des Bürgergelds an

Der Sozialverband VdK hatte vor der Einigung von Ampel und Union vor einer Verschärfung der Regelungen und einer Verkürzung der Karenzzeit gewarnt. "Statt eines Bürokratiemonsters braucht es in Krisenzeiten einen erleichterten Zugang zum Bürgergeld – ohne aufwendige Vermögensprüfung", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der Funke Mediengruppe.

Der VdK drängte zudem auf eine schnelle Einigung beim Bürgergeld. Wer auf Grundsicherung angewiesen sei – etwa Alleinerziehende mit ihren Kindern, ältere Menschen oder Beschäftigte im Niedriglohnsektor – könne nicht länger warten.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte eine schnelle Einigung. Das Gezerre zwischen Ampelregierung und Union sei unwürdig "und wird auf dem Rücken der schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft ausgetragen: Kindern und Jugendlichen", sagte der stellvertretende GEW-Vorsitzende Andreas Keller der "Stuttgarter Zeitung".

Kinderschutzbund fordert, Familien von Sanktionen auszunehmen

Der Kinderschutzbund hatte dafür plädiert, dass Familien mit Kindern von den Sanktionen ausgeschlossen werden sollen. "Die Sanktionen treffen meistens nicht diejenigen, die morgens mit der Bierflasche am Bahnhof sitzen", sagte Hilgers dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Am meisten leiden laut ihm Kinder unter den Sanktionen. "Es sollte generell verboten werden, dass Familien mit Kindern finanzielle Sanktionen erhalten."

Mit Informationen von dpa, KNA und AFP