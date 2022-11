Bürgergeld im Bundesrat durchgefallen: Wie es nun weitergeht

Zwei Dinge muss man den Repräsentanten der Bundesländer lassen: Egal wie hitzig die Debatte, sie halten trotzdem meist keine langen Reden und Abstimmungen ziehen sie selten unnötig in die Länge. Nach nicht mal einer Stunde Debatte ruft der neue Chef des Bundesrats Peter Tschentscher (SPD) zur Abstimmung übers Bürgergeld. Tschentscher zählt die Hände: "Das ist die Minderheit – der Bundesrat hat dem Gesetz damit nicht zugestimmt." Ende der Sitzung.

Zum Artikel: Bundesrat blockiert Bürgergeld

Der Bundesrat machte von seinem verfassungsgemäßen Recht Gebrauch, ein Gesetz vorerst zu stoppen. Die Bundesländer mit CDU/CSU-Beteiligung haben in der Länderkammer die Mehrheit. Sie verfügen über 39 von insgesamt 69 Stimmen. Auch wenn die CDU in einem Bundesland nur als Junior mitregiert, kann sie dafür sorgen, dass sich das Bundesland bei der Abstimmung enthält. Und eine Enthaltung wird im Bundesrat als Gegenstimme gewertet. 35 Ja-Stimmen wären für das Bürgergeld nötig gewesen. Es waren aber nur 30.

Fast emotionale Debatte im Bundesrat

Vorangegangen war eine für Bundesratsverhältnisse fast emotionale Debatte über das Ampel-Vorhaben Bürgergeld, das CDU und CSU ablehnen. Damit es dazu nicht kommt, hatte Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) noch einmal die Vorteile aufgezählt, die das Bürgergeld aus ihrer Sicht mitbringt: 1. Mehr Qualifizierung für Menschen, die von Sozialleitungen leben. 2. Die Regelsätze werden angehoben. Und es gebe drittens entgegen der Unionskritik ein Anreizsystem, aus dem Transfersystem herauszukommen. Wer sich weiterbildet oder einen Abschluss macht, bekommt laut Gesetz mehr Geld.

Zudem würde eine Ungerechtigkeit der Hartz-IV-Regeln beendet: Jugendliche, deren Eltern von Sozialleistungen leben, müssten heute einen guten Teil ihres Zuverdiensts abgeben, wenn sie einen Ferienjob oder eine Arbeit während des Studiums annehmen.

Schwesig: "Selbst erlebt, wie sich Arbeitslosigkeit anfühlt"

Dem Hängemattenvorwurf aus der Union begegnet Schwesig mit einem persönlichen Bericht: Sie habe als junges Mädchen selbst erlebt, wie sich Arbeitslosigkeit in der Familie anfühlt: "Nicht gut." Ihr Vater habe seit seinem 16. Lebensjahr hart gearbeitet als Schlosser auf dem Bau. Nach der Wende sei ihr Vater arbeitslos geworden, weil seine Firma insolvent ging. Schwesig spricht von einer belastenden Zeit für die Familie. Ähnliches könne heute auch passieren, wie die Corona-Insolvenzen gezeigt hätten.

Schwesig bezieht sich auf Statistiken, die zeigen, dass Sanktionen für nur drei Prozent der Sozialleistungsempfänger ausgesprochen wurden. 97 Prozent habe das nicht betroffen. Schwesig plädiert dafür in der Diskussion ums Bürgergeld "Maß und Mitte" zu behalten. Es gehe eben nicht darum, dass tausende Menschen keine Lust auf Arbeit hätten und einfach nur die Hand aufhalten.

Bayern stimmt Bürgergeld nicht zu

Anders sieht das der Bayerische Staatsminister Florian Herrmann (CSU), der Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Bundesrat vertritt. Er sieht im Bürgergeld das "Falsche Gesetz zur falschen Zeit". Herrmann erinnert an das Prinzip "fördern und fordern", das den Hartz-IV-Reformen 2005 zugrunde gelegen habe. Das habe zu einem enormen Rückgang der Arbeitslosigkeit geführt. Davon sei beim Bürgergeld fast nichts mehr übrig. Herrmann kritisiert, dass nun Sanktionsmöglichkeiten fehlten, um an die heranzukommen, die sich verweigerten.

Das sogenannte "Schonvermögen", das Leistungsbezieher nun für eine Karenzzeit behalten dürfen, sei viel zu hoch und das Lohnabstandsgebot – Das Prinzip, dass Menschen, die arbeiten, mehr verdienen, als jene, die Sozialleistungen bekommen – werde mit dem neuen Gesetz aufgegeben. "Das ist schlichtweg ungerecht." Vor allem gegenüber Menschen in unteren Einkommensgruppen. Bayern stimmte wie angekündigt als einziges Bundesland gegen das Gesetz. Andere Länder wie Brandenburg (SPD und CDU geführt) und Baden-Württemberg (Grün-Schwarz regiert) enthielten sich.

Vermittlungsausschuss muss sich noch konstituieren

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) appelliert als letzter Redner vor der Abstimmung noch einmal an die Unionsländer, dem Bürgergeld zuzustimmen. Für den Fall, dass das Gesetz durchfällt, kündigt er Kompromissbereitschaft an.

Die wird es nun wohl von beiden Seiten brauchen. Das Bürgergeld geht in den Vermittlungsausschuss. Der Ausschuss ist dann gefragt, wenn sich Bund und Länder nicht einigen können. In dieser Legislatur war das noch nicht der Fall. Deshalb muss sich der Ausschuss erst noch konstituieren. Der Vermittlungsausschuss besteht aus 16 Mitgliedern des Bundestags und 16 Mitgliedern des Bundesrats. Die Mitglieder sind nicht an Weisungen gebunden und die Beratungen sind vertraulich.

Kompromiss gilt als wahrscheinlich

Wenn der Ausschuss nun einen Kompromiss erarbeitet, muss dieser wieder in den Bundestag. Wird er dort beschlossen, geht das neue Gesetz erneut an den Bundesrat. Sollte die Kompromissfassung des Bürgergelds dann wieder durchfallen, kann das Vermittlungsverfahren noch zwei Mal wiederholt werden. Dann ist es endgültig gescheitert. Darauf deutet allerdings derzeit nichts hin. Alle Seiten scheinen guten Willens, sich aufeinander zuzubewegen. In einem Punkt besteht bereits Einigkeit: Die Erhöhung der Regelsätze will auch die Union mittragen. Dass die Ampel einer Erhöhung ohne Bürgergeld-Gesetz zustimmt, gilt allerdings als unwahrscheinlich.

Die Zeit drängt

Eines hat der Vermittlungsausschuss bei der Arbeit an einem Kompromiss jedenfalls nicht: Zeit. Denn die nächste Sitzung des Bundesrates findet schon am 25. November statt. Bis dahin muss der Vermittlungsausschuss gegründet, der Kompromiss gefunden und im Bundestag beschlossen worden sein. Ende November gilt als letzte Möglichkeit, die Reform des Arbeitslosengeldes noch wie geplant zum 1. Januar durchzubringen.