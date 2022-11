Bürgergeld: Die Kritikpunkte der Union

Das Bürgergeld muss in den Vermittlungsausschuss. Die Union hat das Gesetz der Ampel im Bundesrat durchfallen lassen. Hier die wichtigsten Kritikpunkte. Und der Versuch zu beantworten, wer denn nun recht hat.

"Kein Fördern und Fordern mehr"

Es war der Kernsatz von Gerhard Schröders Agenda 2010: Fördern und Fordern. Der Sozialstaat unterstützt Bedürftige, verlangt von ihnen aber auch eine sogenannte Mitwirkungspflicht. Diese sieht die Union mit dem neuen Entwurf zum Bürgergeld nicht mehr gegeben. Im ersten halben Jahr des Bürgergeld-Bezugs - die Ampel nennt das die Vertrauenszeit - kann das Jobcenter kaum Sanktionen verhängen, sprich: Leistungen kürzen. Lediglich wer mehrfach Termine versäumt, muss sich auf weniger Geld einstellen. Job- und Weiterbildungsangebote können sanktionsfrei abgelehnt werden.

Sanktionsquote liegt bei drei Prozent

Sanktionen werden nicht sehr häufig ausgesprochen. Durchschnittlich beträgt die Sanktionsquote in Deutschland laut Bundesagentur für Arbeit drei Prozent. SPD, Grüne und FDP argumentieren, also hielten sich im Umkehrschluss 97 Prozent an die Regeln. Zudem beklagen die Jobcenter einen hohen Bürokratieaufwand bei der Durchsetzung der Sanktionen. Die Union argumentiert, allein die Androhung einer Leistungskürzung sorge bei vielen Betroffenen dafür, dass sie sich an die Regeln halten. Diese Behauptung lässt sich in Zahlen nicht messen.

"Wer arbeitet, muss mehr haben"

Mit dem Bürgergeld lohnt sich Arbeit nicht mehr. Die Union hat versucht, diesen Satz in Zahlen zu beweisen. Eine Familie mit einem Alleinverdiener im Niedriglohnbereich hat demnach weniger Geld zur Verfügung als eine Familie im Bürgergeld-Bezug. Am Ende wurden viele Rechenbeispiele wieder einkassiert, weil hier der alte Juristenspruch gilt: Es kommt darauf an. Wo wohnt die Familie, in welcher Steuerklasse ist die Ehefrau und wie alt sind die Kinder? Genau dieses Zusammenspiel ist entscheidend.

In teuren Städten mit vielen Kindern wird es eng

Wenn das Jobcenter in einer teuren Stadt die Miete übernimmt, und die Kinder älter sind, kann es sein, dass der Bürgergeld-Bezug lukrativer erscheint. Denn Arbeitnehmer haben immer denselben Anspruch auf Kindergeld: ab Januar 250 Euro im Monat für jedes Kind, egal wie alt es ist. Im Bürgergeld-Bezug ist die Leistung nach dem Alter gestaffelt. Ein 14-jähriges Kind bekommt derzeit 376 Euro im Monat, für ein achtjähriges Kind zahlt das Jobcenter 311 Euro im Monat. Grob kann man also sagen: Je mehr Kinder in einer Familie leben und je teurer die Miete ist, desto geringer wird der Abstand zum Einkommen derjenigen Eltern, die arbeiten.

Union und Ampelparteien picken sich Zahlen heraus

Das Argument der Union - "Wer arbeitet, muss mehr haben" - hinkt an einer Stelle. Denn sie hält eine Erhöhung der Regelsätze ebenso wie die Ampel für richtig. Damit verkleinert sich allerdings der Abstand zum Einkommen von Geringverdienern erst recht. Wer den Abstand zwischen Arbeit und Sozialleistung vergrößern will, müsste eigentlich schlecht bezahlte Arbeit in den Blick nehmen. Doch allein der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro in der Stunde hat die Union nicht zugestimmt.

Aber auch die Ampel macht es sich leicht, in dem sie zusätzliche Sozialleistungen zum Niedriglohn-Einkommen dazu rechnet. Wer wenig verdient, hat Anspruch auf Wohngeld und den Kinderzuschlag. Beide Leistungen werden kräftig erhöht, damit sich arbeiten eben doch lohnt. Aber nur deswegen, weil es für Menschen mit sozialversicherungspflichtigen Jobs zusätzliche Leistungen gibt. Allein mit ihrem Einkommen könnten sie den Lebensunterhalt mit Miete und Kindesunterhalt nämlich nicht stemmen.

"Zu viel Schonvermögen"

Wer Bürgergeld bezieht, muss zunächst nicht an sein Erspartes ran. Die Ampelkoalition hat sich auf eine "Karenzzeit" geeinigt: In den ersten beiden Jahren müssen die Betroffenen einen Betrag von bis zu 60.000 Euro nicht antasten. Für jedes weitere Familienmitglied gilt ein Betrag von 30.000 Euro. Die Union argumentiert, eine vierköpfige Familie könnte also 150.000 Euro an Vermögen behalten.

Vermutlich geringe Zahl an Betroffenen

Der Hintergrund für diese Regelung stammt aus der Corona-Pandemie. Viele Selbständige fielen in die Sozialhilfe, sie hätten nach den Bestimmungen für Hartz-IV dafür einen Großteil ihres Vermögens einsetzen müssen. Die Ampelkoalition argumentiert nun, wer einen so hohen Betrag auf der hohen Kante habe, der habe schließlich eigenständig für sein Leben vorgesorgt. Das solle ihm nun nach einem langen Berufsleben genommen werden. Der von der Union viel beschworene "Leistungsträger" zählt hier offenkundig nicht.

Es gibt keine valide Zahl, wie viele Menschen im Hartz-IV-Bezug ursprünglich 60.000 Euro auf dem Konto hatten. Es darf aber als gesichert gelten: Wer sein Leben lang in schlecht bezahlten Jobs gearbeitet hat, schafft wohl niemals so viel Geld zur Seite. Anfang Oktober teilte das Statistische Bundesamt mit, mehr als 30 Prozent aller Haushalte in Deutschland könnten nicht einmal eine unerwartete Sonderausgabe von 1.150 Euro stemmen. Von einem Schonvermögen von 60.000 Euro kann also mindestens ein Drittel nur träumen.