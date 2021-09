Bündnis fordert Abschaffung der Ankerzentren

Wer zur Adresse des Ankerzentrums "Am Moosfeld" in München kommt, steht erst einmal vor einem riesigen Vier-Sterne-Hotel. Doch hier sind keine Geflüchteten untergebracht. Eine Einfahrt führt am Hotel vorbei zu einem großen Betonbau, eine Massenunterkunft, in der gerade Geflüchtete leben, die mal ein Arbeiterwohnheim war.

"Ich fühle mich hier wohl", sagen ein 27-jähriger Tansanier und ein 19-jähriger Afghane, die beide seit drei Monaten hier leben. Sie stellen keine großen Ansprüche. Das Ankerzentrum sei ein sicherer Ort, Streitereien gebe es nicht und sie könnten jederzeit nach draußen gehen. Außerdem haben sie Deutschunterricht im Haus. Aber: Eine Sache stört die beiden. Nächtliche Hungerattacken: "Wir dürfen kein Essen in unser Zimmer mitnehmen. Wenn ich schlafe, bin ich hungrig." Gegessen werden darf nur in der Kantine zu festen Zeiten.

Bündnis fordert: Ankerzentren abschaffen

Fehlende Privatsphäre und Selbstbestimmung sind zwei der Kritikpunkte an den Ankereinrichtungen. Pro Asyl hat 16 Interviews mit Asylsuchenden geführt. Darin ist auch von Lärmbelästigung und unzureichender medizinischer Versorgung die Rede. Ein Bündnis von Menschenrechts- und Hilfsorganisationen fordert von der künftigen Bundesregierung, Ankerzentren abzuschaffen – gerade für Kinder seien sie kein Ort zum Leben.

Ankerzentren stehen der Integration im Weg

Doch was wäre die Alternative? Sarah Weiss von der Diakonie München und Oberbayern meint: "Dass sie von Anfang an die Chance haben, sich gut zu integrieren. Wenn man die Menschen von Anfang an möglichst wohnungsähnlich unterbringen könnte. Dass die Privatsphäre von den Menschen gewahrt ist, dass sie nicht in Mehrbettzimmern untergebracht sind. Dass sie selber entscheiden, was sie zu Essen zubereiten. Dass geklärt ist, dass alle Kinder und Jugendlichen in Kindertagesstätten und Schulen betreut und beraten werden."

Natürlich sind die Zustände von Ort zu Ort unterschiedlich. Im Münchner Ankerzentrum haben die Bewohner mehr Anschluss zum öffentlichen Leben und sind weniger isoliert von der Außenwelt als es vermutlich bei einem Ankerzentrum in ländlicheren Regionen der Fall ist. Und hier – am Moosfeld – gibt es immerhin Räume für die Kinderbetreuung.

Beengtes Zusammenleben

Ein kleiner Kindergarten mit einer Holzeisenbahn, einem Autoteppich und einem kleinen Zelt. Eng, aber gemütlich. Die Kinder essen gerade. An der Wand hängen bunte Bilder und die wichtigsten Begriffe übersetzt in verschiedene Sprachen: Dankeschön, Entschuldigung, Aufräumen. Um die 70 Babys, Kinder und Jugendliche wohnen gerade in der Einrichtung und es werden immer mehr. Im zweiten Stock leben vor allem Familien.

An den Zugängen vom Treppenhaus stehen Sicherheitsdienstmitarbeiter in kleinen Gruppen. In den Zimmern gibt es Schränke mit Schlössern für Wertsachen, die Tür zum Flur kann aber nicht abgesperrt werden - aus Sicherheitsgründen, damit der Sicherheitsdienst schnell rein kann. Wie im Männerbereich teilt sich das ganze Stockwerk ein einziges Gemeinschaftsbad. Eigene Bäder auf den Zimmern bekommen nur Kranke und allein reisende Frauen, die im dritten Stock in Zwei-Bett-Zimmern untergebracht sind.

Manche Bewohner plagen Ängste

Eine Frau aus Afghanistan erzählt, dass sie gerade generell vor Menschen Angst habe, und es sie sehr belaste, dass sie ihr Zimmer nicht absperren könne. Sie würde aus Angst gerne das Licht in der Nacht anlassen, doch sie hat eine Zimmernachbarin. Um durch die Dunkelheit zu kommen, macht sie das Handylicht unter der Decke an, oder sie geht in den Gebetsraum, wo auch nachts das Licht brennen darf. Oft schlafe sie erst um vier Uhr morgens ein.

Kontakt zu Einheimischen

Wenn Geflüchtete nur unter sich blieben und sich nicht unter die Einheimischen mischen könnten, stünde das der Integration im Weg. Das ist ein weiteres Argument der Gegner der Ankerzentren. Auch die Evangelische Kirche in Deutschland fordert deren Schließung. Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der EKD, berichtet von einem Erlebnis, das sie mit Geflüchteten im Ankerzentrum Bamberg hatte: "Wir sind gerade an der Bushaltestelle gestanden, eine Gruppe junger Männer, die augenscheinlich nicht aus Deutschland kommen, und der erste Bus hat einfach nicht angehalten. Und das ist exemplarisch dafür, dass wir viel mehr tun müssen, Menschen mit Menschen in Kontakt zu bringen. Gerade sagte einer, nachdem wir eine halbe Stunde auf den Bus gewartet haben: 'Ich lerne heute, deutsche Freunde zu haben ist besser als Deutschkurs.'"