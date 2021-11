Buder: Kandidaten für CDU-Chefposten wenig abwechslungsreich

Vor der Mitgliederbefragung im Dezember haben sich inzwischen alle drei Bewerber für den CDU-Vorsitz mit ihren Teams vorgestellt. Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder Helge Braun: Einer der drei Politiker wird Armin Laschet als Vorsitzenden der CDU ablösen.

Sabine Buder, die selbst gerne CDU-Vorsitzende geworden wäre, unterstützt zwar Friedrich Merz, hält aber im Grunde keinen der Kandidaten für das, was die CDU im Moment braucht. Das sagte sie im Interview mit der Bayern 2-radioWelt .

"Alle drei sind geeignet, den Parteivorsitz zu übernehmen, aber dieser frische Wind, den wir uns jetzt dringend wünschen, dieses Aufbruchssignal, geht von keinem der Dreien so richtig aus." Sabine Buder

Buder drückt Friedrich Merz die Daumen

Ihre Region und sie selbst drückten Friedrich Merz die Daumen, so Buder: "Ich habe ihn im Wahlkampf kennenlernen dürfen, er war insbesondere im Osten sehr engagiert, obwohl klar war, dass hier die Wahl besonders bitter ausgehen wird. [...] Ich habe die klare Erwartungshaltung, dass er der Union wieder das Profil zurückgibt, was wir in der letzten Zeit verloren haben. Die sprichwörtliche 'klare Kante', die es in der Oppositionszeit braucht, die ist - aus meiner Sicht - am ehesten mit ihm zu erwarten."

Teams sind interessanter als die Kandidaten

Die CDU-Politikerin schaue aber insbesondere auf das Team der Kandidaten: "Das ist noch interessanter als die drei etablierten Herren. Ein Mario Czaja (Team Merz), der überzeugt, eine Nadine Schön (Team Braun) ist von Interesse."

"Egal, wer es wird, es liegen schwierige Aufgaben vor, die zu bewältigen sind, das schafft man nicht alleine. Und jetzt ist die Frage, wer da die größere Teamkompetenz mitbringt." Sabine Buder

Über ihre gescheiterte Kandidatur sagte sie rückblickend: "Da hat es Mut gebraucht und der hat leider gefehlt. Aber es macht nichts, es wird noch andere Möglichkeiten geben, sich einzubringen. Es gibt einen Reformbedarf." Seit Dezember 2019 ist die heutige 37-Jährige stellvertretende Kreisvorsitzende der Barnimer CDU.