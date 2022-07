Brutale Tötung eines Bettlers empört Italien

Der tödliche Angriff auf einen Bettler im Adriaort Civitanova Marche hat in Italien landesweit Bestürzung und Empörung ausgelöst. In den Gottesdiensten der Region sollten statt der Predigt einige Minuten des Schweigens gehalten werden, teilte die Erzdiözese Fermo mit. Ein 39 Jahre alter Nigerianer, der seit zehn Jahren in Italien lebte, war am Freitagnachmittag auf einer belebten Einkaufsstraße des Badeortes von einem 32-jährigen Italiener zu Tode geprügelt worden.

Die Polizei bestätigte Medienberichte, wonach der aus Salerno stammende Täter auf den Mann, der um Almosen bat, zunächst mit dessen Krücke und dann mit bloßen Händen eingeschlagen habe. Den Berichten nach verfolgten etliche Augenzeugen die Tat, manche filmten sie mit dem Smartphone. Keiner sei eingeschritten, klagte die Witwe des Opfers, das zudem einen achtjährigen Sohn und eine Nichte hinterlässt. Der Täter verließ das leblos am Boden liegen Opfer zunächst, wurde aber kurze Zeit später festgenommen.

Umstehende sind nicht eingeschritten

Seither wird in Italien auch darüber diskutiert, warum niemand der Umstehenden eingeschritten sei. Anstatt zu filmen, hätte man doch die Polizei alarmieren können. Die Polizei, so heißt es, wurde erst alarmiert, nachdem der Verdächtige fortgegangen war.

Natürlich sei es manchmal nicht einfach, in solchen Situationen einzugreifen, sagte der Pfarrer des Orsteils Capodarco, Vinico Albanesi, dem Informationsdienst SIR: "Aber was soll man von Bürgern halten, die sich, vielleicht von Angst ergriffen, eher wie Regisseure mit ihren Mobiltelefonen fühlen, als dass sie selbst Verantwortliche und realer Teil des Geschehens sind?"

Rassistischer Hintergrund der Tat?

Mit Blick auf den Täter sprach der Geistliche vom "Vorhandensein einer angestammten Wut in unkontrollierbar primitiver Form". Andererseits mangele es ihm und anderen an jeglicher Beziehung zu Menschen, die anders sind als er. Ob die Tat tatsächlich einen rassistischen Hintergrund hat, oder der Täter unter krankhaft aggressiven Anfällen leidet, ist noch unklar.

Gleichwohl forderte der Flüchtlingsdienst der Jesuiten in Italien, Centro Astalli, einen "radikalen Wandel in der öffentlichen Sprache, im politischen Diskurs und in der medialen Darstellung von Einwanderung in Italien". "Das Schüren von sozialem Hass, Rassismus und Gleichgültigkeit gegenüber allem, was uns nicht direkt betrifft", so die Organisation, "bringt uns alle in Gefahr. Niemanden ausgeschlossen."