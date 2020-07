Brutale Attacke auf Busfahrer schockiert Frankreich

Frankreich im Schockzustand, Busfahrer haben ihre Arbeit niedergelegt, niemand kann fassen, was am Sonntagabend in einem Linienbus in Bayonne, nahe der spanischen Grenze passiert ist. Zum Tathergang gibt es abweichende Schilderungen in verschiedenen Medienberichten.

Busfahrer weist Fahrgäste ohne Mundschutz ab und wird angegriffen

Medienberichten zufolge hatte ein Busfahrer einer Gruppe von vier Fahrgästen den Zustieg verwehrt, da die Männer trotz Maskenpflicht keinen Mundschutz trugen und auch keine gültigen Fahrkarten vorweisen konnten. Anderen Medienberichten zufolge habe der Busfahrer einem Mann mit Hund und ohne Mundschutz das Einsteigen verwehrt und im Zuge dessen weitere Fahrgäste aus dem Bus verwiesen, die ebenfalls keinen Mundschutz trugen.

Brutale Attacke: Polizei nimmt fünf Männer fest

Fest steht, dass der Mann daraufhin von einem Mann heftig gegen den Kopf geschlagen wurde. Er wurde bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt. Im Krankenhaus wurde später festgestellt, der Mann sei hirntot. Die Polizei im Département Pyrénées-Atlantiques startete einen Zeugenaufruf, um den genauen Tathergang zu ermitteln. Fünf Menschen seien nach der Tat festgenommen worden, berichtete der Radiosender France Bleu in Berufung auf die zuständige Staatsanwaltschaft.

Kollegen des Busfahrers arbeitsunfähig wegen psychischer Belastung

Die Busse in der Region fahren auch zwei Tage nach der Tat noch nicht wieder planmäßig. Viele Kollegen des Busfahrers fühlen sich außerstande, ihre Arbeit wieder aufzunehmen und werden psychologisch betreut.