Tausende demonstrieren in Brüssel gegen Corona-Maßnahmen

Polizei begleitet Corona-Demo in Kampfmontur

Auf Bildern der Nachrichtenagentur Belga war zu sehen, wie die Polizei mit Stacheldraht-Barrieren und Kampfmontur das Demogeschehen begleitete. Vor rund zwei Wochen war es bei einem ähnlichen Protest mit rund 35.000 Teilnehmern zu schweren Ausschreitungen und Straßenschlachten gekommen.

Auf Plakaten aus Pappe hielten die Demonstrierenden Parolen wie "Stop Vax" (etwa: Stoppt Impfungen) und "Vrijheid" (Freiheit) in die Luft. Ein großes Transparent zeigte einen gelben Stern mit der Aufschrift "Sans Vaccin" (etwa: Ungeimpft). Ein solcher gelber Stern war Juden von den Nationalsozialisten als Kennzeichnung aufgezwungen worden.

Belgische Regierung verschärft Maßnahmen

Ministerpräsident Alexander De Croo hatte am Freitag angekündigt, Kindergärten und Grundschulen sollten früher in die Weihnachtsferien gehen. Außerdem müssten alle Kinder ab einem Alter von sechs Jahren Gesichtsmasken tragen und an Veranstaltungen in Innenräumen dürften nur noch maximal 200 Menschen teilnehmen.

Die Regierung verschärfte die Maßnahmen bereits die dritte Woche in Folge. Am vorangegangenen Freitag schlossen die Behörden Nachtclubs, während Bars und Restaurants angewiesen wurden, in den folgenden drei Wochen schon um 23.00 Uhr zu schließen.

mit Material von dpa und ap