Brüder unter Terrorverdacht: Neuer Fund in Castrop-Rauxel

Die zwei Brüder, die in Nordrhein-Westfalen wegen Terrorverdachts festgenommen wurden, sollen einen Anschlag am Silvesterabend geplant haben. Jetzt wurden in ihrer Wohnung nach ARD-Informationen Substanzen zur Herstellung von Gift entdeckt.