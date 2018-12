Brückentage 2019: So holen Sie das meiste aus dem Urlaub raus

Schon 2017 und 2018 konnten versierte Sammler von Brückentagen eine gute Quote herausholen. 2019 winken sogar 79 Urlaubstage.

Viel Zeit zum Eiersuchen: Ostern und Erster Mai

Das Osterfest ist spät in diesem Jahr, erst Ende April, wodurch nicht nur die Chancen auf eine Eiersuche im Grünen steigen. Urlaubsplaner finden ihre Osterüberraschung im Kalender. Karfreitag fällt auf den 19. April, Ostermontag ist der 22. April. Wer sich vier Tage vor Karfreitag sowie vier Tage nach Ostermontag frei nimmt, verdoppelt so seine freien Tage.

Besonders clever ist es diesmal, nach dem Osterwochenende bis zum 1. Mai einige Tage Urlaub einzulegen. Aus sechs Urlaubstagen können so 13 freie Tage werden. Wer nach dem Maifeiertag die Woche auffüllt, holt sogar 17 freie Tage raus. Es lohnt sich jedoch auch, die Wochen vor und nach Ostern komplett auszunutzen und gleichzeitig nach dem 1. Mai frei zu nehmen. So bringen 12 Tage sogar 23 freie Tage am Stück. Da der 1. Mai auf einen Mittwoch fällt, bescheren zwei Urlaubstage Arbeitnehmern ein ausgedehntes Wochenende.

Freier als sonst: Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam

Christi Himmelfahrt wird am Donnerstag, den 30. Mai, gefeiert. Zeitschnäppchenjägern winkt ein langes Wochenende, vielleicht auch eine komplett freie Woche. Wer die Zeit bis zum Pfingstwochenende "mitbucht", kann aus neun Urlaubstagen 17 freie Tage machen - der Pfingstmontag liegt auf dem 10. Juni. Wer sich ab Himmelfahrt frei nimmt und die Wochen vor und nach Pfingsten mit zehn Tagen auffüllt, kann einen Urlaub von 18 Tagen machen.

In acht Bundesländern ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag - auch in Bayern. Diesmal fällt das katholische "Hochfest des Leibes und Blutes Christi" auf einen Donnerstag, nämlich den 20. Juni.

Goldener Herbst: Tag der deutschen Einheit und Allerheiligen

Die nächste bundesweite Möglichkeit für urlaubssparende Konstruktionen bietet der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, der 2019 ebenfalls auf einen Donnerstag fällt. Ein freier Freitag bietet die Chance auf ein langes Wochenende - und mit vier Urlaubstagen lässt sich so ein neuntägiger Urlaub machen.

Der protestantische Reformationstag am Donnerstag, 31. Oktober, ist für bayerische Feiertagsplaner weniger relevant. Dafür müssen wir uns den nachfolgenden Allerheiligen-Freitag nicht freinehmen.

Schöne Bescherung: Weihnachten und Silvester

Die Weihnachtsfeiertage am 25. und 26. Dezember liegen 2019 besonders arbeitnehmerfreundlich: Sie fallen auf einen Mittwoch und einen Donnerstag. Mit nur drei Urlaubstagen lassen sich neun freie Tage herausschlagen. Alle Arbeitnehmer, die noch weitere zwei Urlaubstage investieren, können bis einschließlich Neujahr 2020 sogar zwölf Tage frei machen.