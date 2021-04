"Brücken-Lockdown": Geteiltes Echo auf Laschets Corona-Vorstoß

Um die dritte Corona-Welle zu brechen, fordert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) härtere Maßnahmen. Deshalb will er die für den 12. April geplante nächste Bund-Länder-Runde auf diese Woche vorziehen. Vor Ende der Osterferien müsse klar sein, wie es mit den Corona-Maßnahmen weitergehe. Laschets Vorschlag: Ein sogenannter "Brücken-Lockdown" - schärfere Maßnahmen also, bis mehr Menschen in Deutschland geimpft sind.

Bayern ist bereit zu härterem Lockdown

In Bayern rennt Laschet mit der Forderung nach strengeren Regeln prinzipiell offene Türen ein. Allerdings mache es nur dann Sinn, die Gespräche vorzuziehen, wenn alle Bundesländer grundsätzlich zu einer Verschärfung bereit seien, erklärte CSU-Generalsekretär am Abend bei "Bild live".

"Eine neue MPK bringt ja nichts, wenn danach wieder jeder Seins macht. Deshalb ist ganz entscheidend, dass die Bereitschaft der Länder da ist zu weitergehenden Maßnahmen." Markus Blume, CSU-Generalsekretär.

Skepsis in Berlin und Thüringen

Danach sieht es im Moment allerdings nicht aus. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, hält vieles an Laschets Vorstoß noch für unausgegoren. Der Vorschlag werfe viele Fragen auf. Welche Maßnahmen seien geplant, wie lange solle der Lockdown gehen und was heiße das alles, fragte er in der ARD. Er glaube, da seien viele Überlegungen bei Laschet noch nicht abgeschlossen, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Insofern mache eine vorzeitige MPK jetzt auch keinen Sinn.

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, Linke, zeigte sich im Gespräch mit dem "Spiegel" skeptisch. Man könne gerne jederzeit zusammenkommen.

"Aber da muss auch vorher was auf dem Tisch liegen, was wir dann auch wirklich gemeinsam beschließen und vor allem auch alle umsetzen. Die aktuellen Wortmeldungen sind wieder Stückwerk und von Hektik geprägt." Bodo Ramelow, Ministerpräsident Thüringen.

Ähnlich äußerte sich Hessens Regierungs-Chef Volker Bouffier, CDU. Er zeigte sich zwar grundsätzlich bereit, die Bund-Länder-Beratungen vorzuziehen. Dann müsse es aber eine Präsenzveranstaltung sein und das Ziel die Verständigung aller Länder.

Saarland öffnet heute als landesweites Modellprojekt

Wenig Unterstützung für einen strengeren Lockdown dürfte es auch im Saarland geben. Dort öffnen heute unter anderem zahlreiche Betriebe mit Außengastronomie, Kinos, Theater, Konzerthäuser, Fitnessstudios und Tennishallen für alle mit einem maximal 24 Stunden alten, negativen Corona-Test. Es ist das erste Bundesland, das sich komplett als Modellregion begreift. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans, CDU, hatte dazu erklärt, nach einem Jahr Pandemie müsse uns mehr einfallen als nur zu schließen und zu beschränken.