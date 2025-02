Bruchlandung in Toronto: Mehrere Verletzte bei Flugzeugunglück

Schwerer Schneesturm im Osten Kanadas

Der Osten Kanadas, in dem Toronto liegt, war am Sonntag von einem schweren Schneesturm getroffen worden, am Montag herrschten starker Wind und strenger Frost.

Erst vor wenigen Wochen hatte der Zusammenstoß einer Passagiermaschine mit einem Helikopter in Washington zu einem schweren Unfall mit mehr als 60 Toten geführt.