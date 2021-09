Britney Spears siegt: Gericht setzt Vater als Vormund ab

Für den Anwalt von Britney Spears ist es ein "großartiger Tag für Gerechtigkeit", für den Pop-Star ein weiterer Meilenstein auf ihrem langen Weg in ein selbstbestimmtes Leben: Nach 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears ist die 39-jährige Sängerin am Mittwoch dem Ziel "Free Britney" einen großen Schritt näher gekommen. In einem Gerichtssaal in Los Angeles holte Richterin Brenda Penny "im besten Interesse der Betreuten" gegen den 69-jährigen Vater von Spears aus und setzte ihn als Vormund ab.

Anwalt nennt Britneys Vater grausam und toxisch

Damit kam sie dem dringlichen Antrag von Mathew Rosengart nach, der als Anwalt der Sängerin schon länger die Enthebung des Vaters gefordert hatte. "Britney verdient es, morgen aufzuwachen, ohne ihren Vater als Vormund", sagte Rosengart vor Gericht, wie der Sender CNN berichtete. Bei der Anhörung beschrieb er Jamie Spears demnach als "grausamen, toxischen und missbräuchlichen Mann". Das Gericht setzte am Mittwoch den Buchhalter John Zabel vorübergehend - bis zum Jahresende - als Vormund für die Finanzen der Sängerin ein.

Fans jubeln vor Gerichtsgebäude

Vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles brach lauter Jubel aus. Dort hatten sich Hunderte Fans versammelt und mit Sprechchören und Plakaten Freiheit für Spears gefordert. Die Sängerin war der Anhörung ferngeblieben, doch auf Instagram reagierte sie schnell auf den juristischen Sieg. "Bin im siebten Himmel im Moment", schrieb Spears zu einem Video, das sie neben einem Piloten im Cockpit eines kleinen Propellerflugzeugs zeigt. Zum ersten Mal würde sie ein Flugzeug steuern. Ort und Zeitpunkt ihres Höhenflugs nannte sie nicht.

Vater seit 2008 Vormund

Jamie Spears (69) hatte seit 2008 die Vormundschaft für seine Tochter inne, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Zunächst verwaltete er das Millionen-Vermögen und private Anliegen seiner Tochter. 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig.

Massive Überwachung von Britney - sogar im Schlafzimmer

Nach einer neuen Dokumentation der "New York Times" soll Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters jahrelang massiv überwacht worden sein. In ihrem Schlafzimmer seien ein Abhörgerät angebracht und Daten auf ihrem Handy kopiert worden, hieß es in der Doku "Controlling Britney Spears" unter Berufung auf Material, das von einem ehemaligen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma zur Verfügung gestellt worden sei. Mit "Britney vs Spears" veröffentlichte der Streaming-Dienst Netflix diese Woche eine weitere Doku mit Vorwürfen.

Gerichtsstreit wird vermutlich weiter gehen

Der Kampf geht nun offenbar weiter. Rosengart erklärte, dass er gegen Jamie Spears und andere vor Gericht ziehen werde, wenn sich herausstellen würde, dass sie Gelder veruntreut oder sich missbräuchlich verhalten hätten. Britney-Fans kosteten unterdessen den Freudentag aus. "Freue mich so für dich, die Freiheit kommt", gratulierte ein User auf Spears' Instagram-Seite mit roten Herz-Emojis. Ein anderer kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch, Königin, du verdienst die ganze Welt."