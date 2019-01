Britisches Unterhaus will Brexit-Deal nachverhandeln - EU nicht

Das britische Parlament hat am Dienstag mehrheitlich für eine Nachverhandlung der Irland-Frage im Brexit-Abkommen mit der EU gestimmt. 317 Abgeordnete stimmten dafür, 301 dagegen. Die Abgeordneten forderten Premierministerin Theresa May damit auf, in Brüssel eine Alternative zu der als Backstop bekannten Bestimmung zur irischen Grenze auszuloten.

May hatte zuvor bei der Debatte im Parlament gesagt, dass sie diesen Passus mit Brüssel verändern will. Der sogenannte Backstopp sieht vor, dass es dort keine Grenzkontrollen gibt, er beinhaltet aber auch, dass die Briten in der Zollunion bleiben müssen und keine eigenen Handelsabkommen abschließen können.

Keine Mehrheit fand ein Antrag einer Labour-Abgeordneten, die eine Verschiebung des für den 29. März geplanten Brexits durchsetzen wollte, sofern sich das Parlament nicht auf ein Abkommen einigen kann. Auch ein Antrag für einen Brexit ohne Vertrag wurde abgelehnt.

EU: Keine Nachverhandlungen

Die Europäische Union lehnt die vom britischen Unterhaus verlangte Änderung des Brexit-Vertrags ab. Dies teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel mit. Diese Linie sei mit den Hauptstädten der 27 bleibenden EU-Staaten abgestimmt.

"Das Austrittsabkommen ist und bleibt der beste und der einzige Weg, einen geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union sicherzustellen. Der Backstop ist Teil des Austrittsabkommens, und das Austrittsabkommen ist nicht für Nachverhandlungen offen", sagte Tusks Sprecher am Abend. Die EU besteht auf der Backstop-Klausel, weil eine Teilung der irischen Insel ein Wiederaufflammen der Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion provozieren könnte.