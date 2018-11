Britisches Unterhaus stimmt am 11. Dezember über Brexit-Deal ab

Die entscheidende Abstimmung über den Brexit im britischen Parlament findet am 11. Dezember statt. Diesen Termin gab Premierministerin Theresa May in einer Rede vor den Abgeordneten bekannt. Eindringlich warb sie dabei um Zustimmung.

"Niemand weiß, was passiert, wenn der Deal nicht angenommen wird"

"Ich kann diesem Haus mit absoluter Gewissheit sagen, dass es keinen besseren Deal geben wird", so die Regierungschefin. Niemand wisse was passiert, wenn der Deal nicht angenommen wird. Das Unterhaus stehe vor der Entscheidung, ob es den Wählerwillen des britischen Volkes "befolgen wolle oder nicht".

"Ein Akt nationaler Selbstverletzung"

Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn widersprach May: der Deal sei Murks, und Großbritannien stünde damit schlechter da als ohne. Weiter zu machen sei "nicht stoisch; es ist ein Akt nationaler Selbstverletzung".

Mays größtes Problem ist aber nicht die Opposition. Vor allem die zahlreichen Abweichler in den eigenen Reihen gefährden die Zustimmung. So wollen nicht nur Tory-Nationalisten wie Jacob Rees-Mogg oder Boris Johnson gegen die Vereinbarung stimmen. Auch Mays Koalitionspartner, die nordirische DUP, will gegen den Vertrag votieren. Es ist also noch völlig offen, ob May im Parlament eine Mehrheit für das Vertragswerk findet.