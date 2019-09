Britisches Unterhaus beschließt Gesetz gegen No-Deal-Brexit

Abfuhr für Boris Johnson und seine Brexit-Pläne im britischen Parlament: Das Unterhaus in London hat am Abend ein Gesetz gegen den ungeregelten EU-Austritt beschlossen. Es verpflichtet den Premierminister dazu, eine dreimonatige Verlängerung der Brexit-Frist zu beantragen, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU ratifiziert sein. Der Antrag müsste dann von den übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten einstimmig gebilligt werden.

327 Abgeordnete stimmten für das Gesetz zur Brexit-Verschiebung, 299 dagegen. Damit stellte sich das Unterhaus gegen Regierungschef Johnson, der Großbritannien spätestens bis zum 31. Oktober aus der EU führen will und dafür auch einen Brexit ohne Vertrag in Kauf nehmen würde.

Johnson beantragt Neuwahlen

Der britische Premier beantragte nach der Abstimmungsniederlage umgehend Neuwahlen. Diese sollen am 15. Oktober stattfinden.

Das Unterhaus sollte über diesen Plan noch am Abend abstimmen. Dass Johnson damit durchkommt, gilt aber als unwahrscheinlich. Der Regierungschef braucht im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit und ist auf die Stimmen der oppositionellen Labour-Partei angewiesen.

Labour hatte in den vergangenen Monaten zwar immer wieder Neuwahlen gefordert, es wurde aber erwartet, dass sich ihre Abgeordneten nun enthalten würden. Die Opposition befürchtet, dass Johnson im Falle eines "Ja" zu Neuwahlen diese nachträglich auf die Zeit nach dem 31. Oktober verschieben könnte - und so doch noch einen No-Deal-Brexit durchsetzen könnte.

Oberhaus muss No-No-Deal-Gesetz zustimmen

Bevor das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit aber überhaupt in Kraft treten kann, muss es auch noch das Oberhaus passieren. Dort lauern mehrere Fallstricke. Brexit-Hardliner könnten versuchen, mit einer Flut von Anträgen und Filibuster (Dauerreden) wertvolle Zeit zu verschwenden.

Das Kräftemessen im Unterhaus war der jüngste Akt im Brexit-Drama, das die britische Politik dominiert, seit 2016 eine Mehrheit der Bevölkerung für einen Austritt aus der EU stimmte. Johnsons Vorgängerin Theresa May handelte ein Austrittsabkommen mit der EU aus, das aber vom Parlament in London drei Mal abgelehnt wurde. Der geplante Termin für den Brexit musste deshalb auf den 31. Oktober verschoben werden, die Regierung versuchte in den vergangenen Monaten vergeblich von der EU Vertragsänderungen zu erreichen.