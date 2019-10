Britisches Parlament lehnt Neuwahlen ab

Johnson wollte mit einer Neuwahl am 12. Dezember eigentlich eine Mehrheit im Parlament wiedererlangen und so den Brexit-Streit lösen, doch das britische Unterhaus hat seine Pläne durchkreuzt. 299 Abgeordnete stimmten für den Antrag, 70 dagegen. Johnson erreichte damit nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit.

Johnson wollte klare Mehrheit

Der Regierungschef hoffte nach Neuwahlen auf eine klare Mehrheit, um das von ihm mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bekommen. Aus Regierungskreisen hieß es, schon morgen wolle Johnson ein Mini-Gesetz einbringen, um die Zweidrittelmehrheit zu umgehen. Die Oppositionsparteien wollen ebenfalls eine Neuwahl, aber nicht unter Johnsons Bedingungen. Oppositionelle der Liberaldemokraten und der Schottischen Nationalpartei wollen versuchen, unter einem anderen Verfahren eine Wahl am 9. Dezember zu erreichen. Um das Gesetz zu verabschieden, würde eine einfache Mehrheit genügen.

Brexit-Verlängerung bis 31. Januar

Nach der Einigung der EU-Staaten auf eine Verlängerung der Brexit-Frist hat der britische Premierminister Boris Johnson Brüssel aufgefordert, einen weiteren Aufschub über den 31. Januar hinaus auszuschließen. Er akzeptiere die Entscheidung der EU über den Brexit-Aufschub, schrieb Johnson heute in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Zugleich drängte er die Mitgliedstaaten dazu "klarzumachen, dass eine weitere Verlängerung über den 31. Januar nicht möglich ist". Die Mitgliedsländer hatten zuvor bei einem Treffen ihrer EU-Botschafter in Brüssel einer Verlängerung des britischen EU-Austritts bis Ende Januar zugestimmt.