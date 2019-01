Britisches Parlament lehnt Mays Brexit-Abkommen ab

Das Brexit-Abkommen ist abgelehnt. Das britische Parlament votierte mit 432 zu 202 Stimmen gegen das zwischen Brüssel und London ausgehandelte Abkommen. Sowohl Dutzende Tory-Abgeordnete als auch ihre Verbündeten von der nordirisch-protestantischen DUP votierten gegen das Brexit-Abkommen der Regierungschefin.

Theresa May sagte nach dem Votum über das Abkommen, sie bedauere die Entscheidung des Parlaments. Sie sei bereit, sich einem Misstrauensantrag zu stellen. Sie hat es versäumt, eine Mehrheit der Parlamentarier auf ihren Kurs einzuschwören.

Droht nun ein harter Brexit?

Der Machtkampf zwischen der Regierung und dem Parlament über den Brexit-Kurs dürfte sich nun noch weiter verschärfen. Großbritannien will die Europäische Union bereits am 29. März verlassen. Gibt es bis dahin keine Einigung, droht ein Austritt aus der Staatengemeinschaft ohne Abkommen. May, so scheint es, wird nicht aufgeben. Sie wird wohl versuchen, mit Brüssel nachzuverhandeln und den Deal dann erneut dem Parlament vorlegen. Wieder mit dem Kopf gegen die Wand, wie es britische Medien oft beschreiben. Dabei wird die Zeit knapp.

Sollte es keine Einigung auf ein Abkommen mit Brüssel geben, droht der ungeregelte Austritt mit dramatischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche. Ein Sprecher der EU nannte den heutigen Ausgang bedauerlich. Das Abkommen sei weiterhin der beste und einzige Weg für einen geordneten Brexit.

Labour stellt Misstrauensantrag

Die oppositionelle Labour-Partei stellt einen Misstrauensantrag gegen die Regierung von Premierministerin Theresa May. Das sagte Labour-Chef Jeremy Corbyn am Dienstagabend im Parlament in London. Die Abstimmung soll am Mittwoch stattfinden.