Britisches Parlament lehnt Brexit-Abkommen zum dritten Mal ab

Zwei Jahre Verhandlungen

Die Abgeordneten hatten dem von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Vertragswerk zuvor bereits zwei Mal die Zustimmung verweigert. Die von May ebenfalls mit Brüssel vereinbarte Erklärung zur Beziehung beider Seiten nach dem Austritt stand nicht zur Abstimmung.

Genau vor zwei Jahren meldete May den Ausstieg aus der EU offiziell an, die Frist wäre an sich am heutigen Freitag verstrichen. Auf einem EU-Gipfel vorige Woche ist dem Vereinigten Königreich aber noch eine Verlängerung gewährt worden.