27.12.2018, 16:28 Uhr

Britischer Sänger Arron Hough auf Kreuzfahrtschiff vermisst

Der britische Künstler Arron Hough ist vermutlich an Heiligabend von Bord des Kreuzfahrtschiffs "Harmony of the Seas" gestürzt. Von dem 20-jährigen Sänger und Tänzer, der in einem Musical auf dem Schiff auftrat, fehlt bislang jede Spur.