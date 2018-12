vor etwa einer Stunde

Britischer Sänger Aaron Hough auf Kreuzfahrtschiff vermisst

Der britische Künstler Arron Hough ist vermutlich an Heiligabend von Bord des Kreuzfahrtschiffs "Harmony of the Seas" gestürzt. Von dem 20-jährigen Sänger und Tänzer, der in einem Musical auf dem Schiff auftrat, fehlt bislang jede Spur.