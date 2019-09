Britischer Premier Johnson verliert Mehrheit im Unterhaus

Rückschlag für Boris Johnson: Der britische Premierminister hat die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren. Ein Abgeordneter von Johnsons konservativer Partei wechselte am Dienstag in London zur Fraktion der pro-europäischen Liberaldemokraten. Der Wechsel von Phillip Lee erfolgte unmittelbar vor dem entscheidenden Machtkampf im Parlament zu den höchst umstrittenen Brexit-Plänen des Regierungschefs.

Bislang hatten Johnsons Konservative und ihr Regierungspartner, die nordirische DUP, eine Mehrheit von einer Stimme gehabt. "Die konservative Regierung strebt auf aggressive Weise einen schädlichen Brexit an. Sie bringt Leben in Gefahr und bedroht auf unentschuldbare Weise die Integrität des Vereinten Königreiches", hieß es in einer in London veröffentlichten Erklärung von Lee. Die Regierung nutze absichtlich "politische Manipulation, Mobbing und Lügen".

Opposition will ungeordneten EU-Austritt verhindern

Die Opposition wollte am Abend im Unterhaus einen Antrag einbringen, um morgen über eine Frist-Verlängerung für den Brexit abstimmen zu lassen. Würden sie damit durchkommen, wäre die Regierung gezwungen, bei der EU eine Verschiebung des Brexit-Termins um drei Monate auf den 31. Januar zu beantragen.

Premierminister Johnson lehnt den Plan der parteiinternen Kritiker und der Opposition um Labour-Chef Corbyn entschieden ab. Für den Fall einer Abstimmungsschlappe drohte Johnson bereits mit Neuwahlen.