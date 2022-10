Britischer König Charles III. wird kommenden Mai gekrönt

Für Fans des britischen Königshauses ist der wohl wichtigste Termin des kommenden Jahres verkündet worden: Am 6. Mai 2023 soll die Krönung von König Charles III. stattfinden. Die Zeremonie findet damit am vierten Geburtstag von Charles' Enkel Archie, dem älteren Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan, statt. König ist Charles allerdings schon seit dem Tod der Queen. Am 10. September wurde Charles offiziell zum König ausgerufen.

Seit 900 Jahren Krönungen in Westminster Abbey

In der Westminster Abbey in London wird der Erzbischof von Canterbury dann dem neuen Staatsoberhaupt die Krone aufsetzen. Rund 900 Jahre ist diese Kirche schon der Ort der Krönung in Großbritannien. Seit Wilhelm dem Eroberer 1066 wird der Gottesdienst auch stets vom Erzbischof von Canterbury geleitet.

Krönung von Charles III. soll den Zeitgeist widerspiegeln

Die Briten und auch Schaulustige aus aller Welt dürfen dann offenbar mit ganz eigenen Akzenten rechnen. Denn der Palast teilte mit: "Die Krönung wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, aber zugleich ihren Ursprung in alten Traditionen und altem Glanz finden." Die Krönung sei sowohl ein Gottesdienst als auch eine Möglichkeit für Festlichkeit und Prunk, heißt es weiter. "Der Charakter der Zeremonie trägt seit mehr als 1.000 Jahren eine ähnliche Struktur, und die Krönung im kommenden Jahr wird dieselben Kernelemente enthalten, aber auch den Geist unserer Zeit widerspiegeln."

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Charles eine deutlich kleinere Krönung wünsche als noch bei seiner Mutter vor 70 Jahren. So sollen - wie zur Beisetzung der Queen im September - rund 2.000 Gäste geladen werden, wie etwa die Boulevardzeitung "Daily Mail" berichtete. 1953 verfolgten 8.000 Teilnehmer die Krönungszeremonie von Elizabeth II. Die Veranstaltung im kommenden Jahr soll auch deutlich kürzer werden: statt drei Stunden nur eine Stunde. Auch formelle Roben seien nicht mehr als Bekleidung gefordert, ein Anzug reiche.

Gekrönt wird Charles III. aber nicht allein. Seine Frau Camilla wird dort als Königsgemahlin die Krone aufgesetzt bekommen.

Trauerzeit bis zur Krönung entspricht der Tradition

Dass Charles erst acht Monate nach Amtsantritt gekrönt wird, ist nicht außergewöhnlich. "Die Krönung des neuen Souveräns findet traditionell einige Monate nach seiner Thronbesteigung statt und folgt auf eine Zeit der Staats- wie der royalen Trauer", hieß es aus dem Palast. So war Queen Elizabeth II. zwar seit dem Tod ihres Vaters König George VI. am 6. Februar 1952 Königin. Ihre Krönung fand aber erst am 2. Juni 1953 statt. Die Vorbereitung der Zeremonie benötige viel Zeit, hieß es weiter. König Charles werde das Datum vermutlich noch in diesem Jahr offiziell mit seiner Unterschrift festlegen.

Mit der Festlegung der Krönung auf den 6. Mai endet wohl auch die Debatte darüber, ob es für die Arbeitnehmer in Großbritannien einen freien Tag geben wird, denn es ist ein Samstag. Zuletzt hatten die Briten beim Begräbnis der Queen einen zusätzlichen Urlaubstag erhalten.