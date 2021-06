Britischer Gesundheitsminister tritt nach Corona-Verstoß zurück

"Wer die Corona-Regeln aufstellt, muss sich erst recht daran halten" - Mit diesen Worten begründete Matt Hancock in einem am Abend veröffentlichten Video seinen Rücktritt als britischer Gesundheitsminister. Der 42-Jährige hatte am Freitag zugegeben, die noch im Mai in Großbritannien geltenden Abstandsregeln verletzt zu haben. Seitdem war der Druck auf ihn ständig gewachsen. Nun zog Hancock die Konsequenzen.

Fotos zeigen Hancock wie er enge Mitarbeiterin küsst

Auslöser für die Entscheidung sind Fotos, die den verheirateten Hancock zeigen, wie er eine hochrangige Mitarbeiterin seines Ministeriums in ihrem Büro küsst und umarmt. Die Zeitung "The Sun" hatte am Freitag entsprechende Bilder des konservativen Politikers veröffentlicht, die von einer Überwachungskamera gemacht wurden. Die Mitarbeiterin, die früher als Lobbyistin gearbeitet hatte und dann in Hancocks Beraterteam wechselte, stand bereits zuvor bei vielen Briten in der Kritik.

Zum Zeitpunkt der Aufnahmen galten im Vereinigten Königreich strenge Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln zu Mitgliedern fremder Haushalte, die Hancock selbst aufgestellt hatte. Die Opposition fordert zudem eine Untersuchung, ob der Minister seine mutmaßliche Geliebte, die ebenfalls verheiratet ist, vor Beginn der Affäre eingestellt hat oder erst danach.

Ehemaliger Finanzminister folgt auf Hancock

Premierminister Boris Johnson nahm den Rücktritt an. In einer Mitteilung erklärte er, er bedauere Hancocks Rücktrittsgesuch. Hancock könne "ungeheuer stolz" auf die von ihm geleistete Arbeit sein, fügte der Premierminister hinzu. Er hob insbesondere Hancocks Verdienste für die erfolgreiche britische Impfkampagne hervor. Zum Nachfolger ernannte Johnson den 51-jährigen Sajid Javid, der im Februar 2020 im Streit mit dem Premier als Finanzminister zurückgetreten war.

Hancock, der sich am Freitag bereits öffentlich entschuldigt hatte, schrieb in seinem Brief an Johnson: "Wir sind es den Menschen, die in dieser Pandemie so viel geopfert haben, schuldig, ehrlich zu sein, wenn wir sie enttäuscht haben - wie ich es durch den Bruch der Regeln getan habe."

Ex-Minister zeigt sich reumütig

Premierminister Johnson hatte sich zunächst noch hinter seinen Minister gestellt. Hancock gilt als Gesicht der britischen Regierung in der Pandemie. Trotz zahlreicher Vorwürfe konnte er sich bisher im Amt halten. So hatte etwa ein Bekannter einen millionenschweren Auftrag zur Lieferung von Corona-Schutzausrüstung erhalten, obwohl er keine Erfahrung in diesem Gebiet hat.

Nun aber musste Hancock doch seinen Rücktritt einreichen. "Das letzte, das ich will, ist, dass mein Privatleben die Aufmerksamkeit von der zielstrebigen Konzentration ablenkt, die uns aus dieser Krise herausführt", betonte der Ex-Minister. Er wolle nun bei seinen drei Kindern sein.