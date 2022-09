Britische Tories verkünden Nachfolge für Johnson

In Umfragen liegt Außenministerin Liz Truss deutlich vor ihrem Rivalen, dem Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Heute Mittag soll das Ergebnis der Mitgliederbefragung unter den Tories veröffentlicht werden.

Die bis zu 200.000 Mitglieder der Konservativen Partei konnten in den vergangenen Wochen per Brief oder online abstimmen, wer in die Downing Street einziehen und Boris Johnson nachfolgen soll. Der 58-Jährige scheidet nach zahlreichen Skandalen auf Druck seines Kabinetts aus dem Amt aus.

Bereits morgen Antrittsrede im Parlament

Die 47 Jahre alte Truss wird dem rechten Flügel der Partei zugeordnet. Sie konnte im innerparteilichen Wahlkampf vor allem mit dem Vorhaben punkten, sofort die Steuern senken zu wollen.

Nach Verkündung der Siegerin oder des Siegers am Montag findet bereits am Dienstag der Wechsel an der Spitze der britischen Regierung statt. Sowohl Boris Johnson als auch seine wahrscheinliche Nachfolgerin reisen nach Schottland und werden nacheinander von Queen Elizabeth II. empfangen, die dort ihren Sommerurlaub verbringt. Dass die Audienzen dort stattfinden und nicht im Londoner Buckingham-Palast, ist äußerst ungewöhnlich und hat mit den Mobilitätsproblemen der mittlerweile 96 Jahre alten Monarchin zu tun. Zurück in London folgt eine Antrittsrede in der Downing Street.

Truss will sich als erstes um hohe Energiepreise kümmern

Liz Truss will im Falle ihrer Wahl schnell einen Plan zur Bewältigung der hohen Energiekosten vorlegen. "Wenn ich zur Premierministerin gewählt werde, werde ich mich umgehend um Rechnungen und Energieversorgung der Bürger kümmern", sagte Truss am Sonntag dem britischen Sender BBC. "Binnen einer Woche werde ich sicherstellen, dass bekanntgegeben wird, wie wir mit dem Thema umgehen werden", sagte Truss, ohne nähere Angaben zu machen.

Die Abstimmung der Tories zog sich über acht Wochen hin, während die Bevölkerung einem rund 80-prozentigen Anstieg der Strom- und Gasrechnungen entgegenblickt und unter einem dramatischen Anstieg der Lebenshaltungskosten ächzt.

Kritiker sehen Umverteilung von unten nach oben

Im parteiinternen Wahlkampf kündigte Truss angesichts der schlimmsten Inflation seit Generationen massive Steuersenkungen an, falls sie Regierungschefin werden sollte. Kritiker warfen ihr vor, diese nützten nicht den Ärmsten in der Bevölkerung. Am Sonntag bezeichnete sie Steuersenkungen, die den Reichen dienten, als fair und wachstumsfördernd. "Alles durch die Brille der Umverteilung (von Reichtum) zu sehen, ist meiner Ansicht nach falsch", sagte sie.

Ihr Herausforderer Sunak kritisierte diese Pläne als finanziell unverantwortlich und versprach den Menschen stattdessen Unterstützung beim Bezahlen von Energierechnungen. Die Bekämpfung der Inflation werde für ihn Priorität haben, sagte er. "Den Menschen bei den Lebenshaltungskosten und Energierechnungen zu helfen, kommt für mich an erster Stelle", sagte er am Sonntag der BBC.

Sunak schien seine drohende Niederlage zu akzeptieren. Sollte er verlieren, freue er sich, "die konservative Regierung in jeder Hinsicht zu unterstützen", sagte er und kündigte an, Abgeordneter im Parlament zu bleiben.