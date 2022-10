Britische Premierministerin Liz Truss tritt zurück

Erneut versinkt Großbritannien im Regierungschaos: Die britische Premierministerin Liz Truss hat am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt - nach nur sechs Wochen im Amt. Sie könne den Auftrag, für den sie gewählt worden sei, nicht erfüllen und habe ihre Entscheidung König Charles III. mitgeteilt, sagte Truss in einer Pressekonferenz in der Londoner Downing Street. Sie bleibe im Amt, bis ein Nachfolger feststehe. Dieser Prozess solle bereits innerhalb der kommenden Woche ablaufen, so die scheidende Regierungschefin.

Finanzpolitik brachte Truss ins Schleudern

Zuletzt hatten Abgeordnete ihrer eigenen Konservativen Partei den Rücktritt der Regierungschefin gefordert. Noch am Mittwoch, rund 24 Stunden vor ihrem Rücktritt, hatte Truss beteuert, sie werde im Amt bleiben. Sie sei eine Kämpferin und gebe nicht auf, sagte sie. Nun wies sie zwar auf die schwierigen ökonomischen Zeiten und die politische Instabilität auf dem ganzen Kontinent hin, räumte aber auch ein, unter den aktuellen Bedingungen ihre Vision des radikalen Wirtschaftswachstums nicht mehr umsetzen zu können.

Die 47-Jährige Regierungschefin hatte um ihren Posten gekämpft, seit sie mit geplanten Steuererleichterungen ein Finanzchaos ausgelöst hatte und eine Kehrtwende hinlegen musste. Erst am vergangenen Freitag hatte Truss ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen und durch den früheren Außenminister Jeremy Hunt ersetzt. Hunt machte am Montag fast alle Bestandteile ihrer erst Ende September verkündeten Steuerpolitik wieder rückgängig. Er kündigte an, die eigentlich für zwei Jahre vorgesehene Energiepreisdeckelung auf sechs Monate zu beschränken.

Abstimmung über Fracking geriet zum Eklat

Mit weiterem Aufruhr war Truss am Mittwochabend im Unterhaus konfrontiert, wo eine Abstimmung über die Förderung von Schiefergas mittels Fracking anstand - eine Praxis, die die scheidende Premierministerin trotz Widerstands von vielen Parteikollegen wiederbeleben wollte. Die oppositionelle Labour-Partei brachte einen Antrag für ein Fracking-Verbot ein, der zwar mit der Mehrheit der konservativen Tories abgelehnt wurde. Doch etliche Tories sollen eher unwillig mit Nein gestimmt haben.

Während und nach der Abstimmung spielten sich im Unterhaus chaotische Szenen ab. Die Party Whips der Konservativen, die für die Einhaltung der Fraktionsdisziplin zuständigen "Einpeitscher", sollen mitunter handgreiflich geworden sein, um passende Stimmen zu bekommen. Der Labour-Abgeordnete Chris Bryant berichtete, er habe gesehen, wie Unterhausmitglieder "physisch grob behandelt (...) und drangsaliert worden" seien. Dies dementierte der Tory-Abgeordnete Alex Stafford. Grob angefasst worden sei er nicht, es habe lediglich eine "ehrliche und robuste Unterhaltung" über seine Ablehnung von Fracking gegeben.

Mit Informationen von dpa und AFP