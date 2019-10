vor 26 Minuten

Britische Polizei bestätigt: Tote aus Lkw kommen aus China

Die in einem Lastwagen-Anhänger in England entdeckten 39 Toten stammen aus China. Das bestätigte die britische Polizei am Mittag. Es handelt sich um 31 Männer und acht Frauen. Der Fall erinnert an ein tragisches Unglück vor 19 Jahren.