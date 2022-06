Britische Innenministerin kritisiert Eingreifen bei Ruanda-Flug

Die britische Innenministerin Priti Patel hat dem Europäischen Gerichtshof (EMGR) für Menschenrechte vorgeworfen, den ersten britischen Flug nach Ruanda im Rahmen der neuen Asylpolitik aus politischen Motiven verhindert zu haben. In der Zeitung "The Daily Telegraph" kritisierte Patel das Vorgehen des EMGR: "Wie sind sie zu dieser Entscheidung gekommen? War sie politisch? Ich bin der Ansicht, dass es so ist, absolut."

Patel droht mit Rückzug von EU-Menschenrechtskonvention

Die britische Regierung um Boris Johnson wollte in dieser Woche erstmals illegal nach Großbritannien gekommene Asylsuchende nach Ruanda bringen. Ein erster Flug nach Ruanda wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in letzter Minute durch eine einstweilige Verfügung verhindert. Patel kritisierte die Entscheidung als "undurchsichtig" und "skandalös". Patel sagte im Zeitungsinterview, der Regierung sei die Identität der verantwortlichen EGMR-Richter nicht mitgeteilt worden. Zudem habe sie die vollständige Entscheidung des Gerichts erst später einsehen können.