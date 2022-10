Britische Innenministerin Braverman verlässt Regierung Truss

Ihr Rückzug, über den zuerst der "Guardian" berichtete, wurde von Downing Street nicht dementiert und von der Nachrichtenagentur PA sowie dem Sender BBC bestätigt. Spekuliert wurde, der frühere Verkehrsminister Grant Shapps könnte nun Innenminister werden. Ob Braverman freiwillig aus dem Amt scheidet oder dazu gebracht wurde, ist noch unklar.

Rätselhafter Rücktrittsgrund

Am Abend bestätigte die konservative Politikerin die Berichte per Twitter. Der offizielle Grund für ihren Rückzug wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet: Braverman nennt "einen technischen Bruch" von Geheimhaltungsregeln. Sie habe ein offizielles Dokument von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse an einen "vertrauten parlamentarischen Kollegen" weitergeleitet. Viel daraus sei bereits bekannt gewesen, trotzdem sei es "richtig für mich, zu gehen". Ihre zweite Begründung: Sie habe "ernsthafte Bedenken" bezüglich der Bereitschaft der Regierung, die im Wahlkampf abgegeben Zusagen an die Wähler einzuhalten.

Zweiter Ministerwechsel in sechs Tagen

Es ist bereits der zweite Wechsel in einem wichtigen Ressort innerhalb von sechs Tagen. Erst am Freitag hatte Truss ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen und durch den früheren Außenminister Jeremy Hunt ersetzt - ein Bauernopfer, wie viele meinen. Truss und Kwarteng hatten gemeinsam nicht erkennbar gegenfinanzierte Steuersenkungen auch für Bestverdiener auf den Weg gebracht, die zu einem Absturz der Börse, des Pfunds und der ohnehin dürftigen Beliebtheitswerte von Truss führten.

Den folgenden Kurswechsel der Regierung Truss in der Steuerpolitik hatte Braverman scharf kritisiert und von einem "Putsch" in der Partei gesprochen.

Truss unter Beschuss von allen Seiten

Bereits in der Unterhaussitzung am Nachmittag hatten mehrere Oppositionspolitiker Liz Truss direkt zum Rücktritt aufgefordert. Medienberichten zufolge erklärte die Regierungschefin die anstehende Abstimmung über einen Antrag der Labour-Partei zum Thema Fracking zur Vertrauensfrage: Wer sich nicht an die Fraktionsdisziplin halte, werde ausgeschlossen, so ihre Ansage. Insider spekulieren, Truss könnte noch diese Woche ein Misstrauensvotum der Abgeordneten ihrer Partei bevorstehen.

Rechtsaußen mit Migrationshintergrund

Suella Bravermann - in London geborene Tochter mauritisch-kenianischer Eltern - hatte im Sommer mit Truss um den Vorsitz der konservativen Partei konkurriert und gehört zu den Hardlinern der Partei: Immer wieder machte sie mit Plänen für ein härteres Vorgehen bei Abschiebungen von sich reden. Kürzlich wetterte sie im Parlament gegen "Tofu essende" Linke.