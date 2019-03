Britische Abgeordnete Hobhouse: "Demonstranten nicht überhören"

Am vergangenen Wochenende hatten mehr als eine Million Menschen in London für ein zweites Referendum und einen Verbleib ihres Landes in der EU demonstriert.

Für die Liberaldemokratin Hobhouse war klar, dass die Abstimmungen gestern Abend über alternative Varianten zum EU-Ausstieg erstmal "keinen Durchbruch bringen würden". "Aber am Montag haben wir eine neue Gelegenheit", sagte Hobhouse.

Schlechte Prognose für May

Zuvor wird das Unterhaus aber zum dritten Mal über den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May abstimmen. Hobhouse kann sich allerdings nicht vorstellen, dass May morgen schafft, "den Deal durchzubringen".