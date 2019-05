Brigitte Bierlein: Österreichs erste Kanzlerin

Sie sei immer die Erste gewesen, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen über Brigitte Bierlein und sie werde jetzt wieder die Erste sein - die erste Bundeskanzlerin der Republik Österreich.

"Ich habe Frau Präsidentin Bierlein in den letzten Jahren und Monaten als umsichtige, weitsichtige und im höchsten Maße kompetente Persönlichkeit kennen und schätzen gelernt. Ich beauftrage somit Frau Präsidentin Bierlein mit der Bildung einer Bundesregierung." Alexander Van der Bellen, österreichischer Bundespräsident

Van der Bellen sprach von "durchaus fordernden Tagen", die die Republik hinter sich habe. Mit der Abberufung der Minderheitsregierung von Sebastian Kurz in dieser Woche habe man Neuland betreten. Aber die Verfassung sein der Grundstein, das Betriebssystem der Demokratie, wie es Van der Bellen formulierte.

Fordernde Tage in Österreich

Mit der parteilosen Brigitte Bierlein habe er die "Oberste Hüterin der Verfassung" mit der Bildung einer Übergangsregierung beauftragt, die bis zu den Neuwahlen im September und dem Abschluss der künftig gewählten Regierung, die Amtsgeschäfte weiter führen werde.

Die 69-Jährige oberste Verfassungsrichterin räumte in ihrer kurzen Ansprache ein, mit dem Ansinnen Van der Bellens nicht gerechnet zu haben. Die Ernennung sei für sie selbst so überraschend wie für alle anderen auch.

"Der Herr Bundespräsident hat mich ersucht zu überlegen, ob ich mir vorstellen kann für die nächsten Monate das Amt der Bundeskanzlerin der Republik Österreich zu übernehmen. Richter sind üblicherweise selten um Worte verlegen. Ich muss gestehen, das war für mich zu diesem Zeitpunkt doch ein wenig anders." Brigitte Bierlein, designierte österreichische Bundeskanzlerin

Bierlein: "Oberste Hüterin der Verfassung"

Brigitte Bierlein blickt auf eine lange juristische Laufbahn zurück. Bereits 2003 wurde die künftige Kanzlerin zur Vize-Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes ernannt. Damals auf Vorschlag der schwarz-blauen Koalition aus ÖVP und FPÖ unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP). Im Februar 2018 wurde sie – ebenfalls auf Vorschlag der schwarz-blauen Koalition – unter dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zur ersten Frau an die Spitze des Verfassungsgerichtshofes bestellt.

Das oberste Ziel sei es, zur Beruhigung der Lage beizutragen - in Österreich, in Europa und in der Welt, sagte die designierte Bundeskanzlerin. Sie sehe es als ihre staatspolitische Verantwortung, in dieser "bisher einmaligen Situation in der Geschichte der zweiten Republik meinen Teil beizutragen und diese Verantwortung zu übernehmen".

Erste Namen aus neuem Kabinett bekannt

Die künftige Bundeskanzlerin bat um Verständnis, dass sie sich in den kommenden Tagen ausschließlich um die Bildung der neuen Übergangsregierung kümmern und daher keine Interviews geben werde. Sie kündigte allerdings an, dass der bisherige Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, Clemens Jabloner, neuer Vizekanzler und Justizminister werde. Für den Posten des Außen- und Europaministers nannte sie den derzeitigen Leiter der Europaabteilung im Kanzleramt Alexander Schallenberg.

Neuwahlen im September

Vor der Berufung hatte Van der Bellen am Donnerstagvormittag jeweils letzte Gespräche mit Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, mit FPÖ-Chef Norbert Hofer und der Chefin der Sozialdemokraten Pamela Rendi-Wagner geführt, um sicherzustellen, dass die künftige Kanzlerin im Parlament bis zu den Neuwahlen im September Unterstützung erfährt.