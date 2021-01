Briefwahl bestätigt Armin Laschet als neuen CDU-Vorsitzenden

Eine Woche nach der Online-Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Chef hat die Partei heute Nachmittag das Ergebnis der abschließenden Briefwahl bekanntgeben. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen erhielt 796 Stimmen und damit 83 Prozent der abgegebenen Stimmen. Per Briefwahl wurde das virtuelle Abstimmungsergebnis bestätigt, wie der Vorsitzende des Wahlausschusses und CDU-Politiker, Thomas de Maiziere, mitteilte. Laschet ist nun auch offiziell neuer Vorsitzender der CDU.

Die beiden anderen Kandidaten - Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen - standen nach einer gemeinsamen Festlegung in der Briefwahl nicht mehr zur Abstimmung.

Entscheidung im zweiten Durchgang

Laschet hatte die Stichwahl gegen Merz auf dem Online-Parteitag am vorigen Samstag gewonnen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident kam auf 52,6 Prozent der abgegebenen Stimmen inklusive der Enthaltungen. Merz erzielte 47,0 Prozent.

Um die "digitale Vorauswahl" rechtssicher zu machen, schloss sich die Briefwahl an. Laschet, Merz und Röttgen hatten aber schon vorab versichert, dass sie das Ergebnis der Online-Abstimmung akzeptieren wollten.

Noch mehr Stimmen für den Sieger?

In der CDU war erwartet worden, dass das Ergebnis Laschets in der Briefwahl besser sein würde. Es hieß, voraussichtlich werde es etlichen Delegierten wichtig sein, den neuen Vorsitzenden mit einem guten Wahlergebnis ins Superwahljahr zu schicken. Merz hatte seine Anhänger am Montagabend aufgerufen, Laschet mit einem starken Votum auszustatten.