Briefbomben in London entdeckt - Anti-Terror-Einheit ermittelt

Mehrere kleine Briefbomben sind am Dienstag an verschiedenen Orten in London entdeckt worden. Die Anti-Terror-Einheit hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. In der Nähe des London City Airports, des Flughafens Heathrow und am Bahnhof Waterloo wurden Umschläge gefunden, in denen sich kleine gelbe Plastiktüten befanden. Es handelte sich dabei um Sprengsätze, die in der Lage seien, kleinere Brände auszulösen, teilte Scotland Yard mit.

Verletzt wurde niemand

Einer der DIN-A4-Umschläge ging teilweise in Flammen auf, als ihn ein Mitarbeiter des Flughafens Heathrow öffnete. Die Briefbomben seien jedoch nicht detoniert. Verletzte habe es entsprechend keine gegeben. Das Gebäude, das sich nicht direkt auf dem Flughafengelände befindet, wurde evakuiert. Die Umschläge am London City Airport und am Bahnhof Waterloo konnten entschärft werden, ohne dass die Sprengsätze ausgelöst wurden. Auch am City Airport wurde ein Gebäude zeitweise vorsichtshalber evakuiert. An der Waterloo Station war ein kleiner Bereich außerhalb des Bahnhofs abgesperrt

Kein Motiv aber ein mutmaßlicher Zusammenhang

Die Polizei geht davon aus, dass die drei Vorfälle miteinander zusammenhängen. Über ein Motiv war zunächst nichts bekannt. Der Flug- und Bahnverkehr war nicht beeinträchtigt.