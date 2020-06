Brexit wird (wieder) Chefsache: EU-Spitze spricht mit Johnson

Der Brexit, der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, wurde Ende Januar besiegelt. Für eine Schonfrist bis zum 31. Dezember bleibt das Land zwar noch in Binnenmarkt und Zollunion, EU-Mitglied ist es aber nicht mehr.

Bisher vier Gesprächsrunden: Ergebnisse gleich null

Völlig offen ist bis jetzt, wie die Beziehungen zum Vereinigten Königreich nach der Übergangsphase aussehen werden. Seit Anfang März wird über ein umfassendes Handels- und Partnerschaftsabkommen verhandelt, doch nach vier Gesprächsrunden sind die Ergebnisse gleich null. Die Pattsituation auflösen, neuen Schwung in die festgefahrenen Verhandlungen bringen: Das ist das oberste Ziel der EU-Spitzen Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und EU-Parlamentspräsident David Sassoli bei ihrer heutigen Videokonferenz mit Premierminister Boris Johnson.

Der Termin für das Treffen, das ursprünglich der Bestandsaufnahme dienen sollte, steht schon seit Jahresbeginn fest. In Anbetracht der Lage – und nach drei Monaten Corona-Krise – lastet auf den Beteiligten allerdings deutlich mehr Druck als seinerzeit zu erwarten war. EU-Chefunterhändler Michel Barnier räumt ein: In den vier Gesprächsrunden seit Anfang März habe man keine wesentlichen Fortschritte erzielt. Bei zentralen Punkten des angestrebten Handelsvertrags lägen die Positionen noch immer weit auseinander. Etwa beim Thema gleiche Wettbewerbsbedingungen.

EU: Großbritannien soll Mindeststandards einhalten

Geht es nach der EU, dann soll sich das Vereinigte Königreich weiter an Mindeststandards im Sozial-, Umwelt- und Verbraucherrecht halten, wenn es seine Produkte und Dienstleistungen ohne Zölle und Quoten im Binnenmarkt anbieten will. Auch bei Steuern und Staatsbeihilfen will man Leitplanken einziehen, um sich gegen unfaires Dumping zu schützen. London sieht dadurch seine nationale Souveränität verletzt und stellt sich auch bei anderen wichtigen Fragen quer, wie Fischfang, innere Sicherheit oder der Regelung von Streitfällen.

Wenn wir vorankommen wollen, müssen wir realistisch bleiben und unsere Zusagen einhalten, mahnt EU-Diplomat Barnier und verweist auf die Politische Erklärung, die auch Boris Johnson unterschrieben habe. Von Geist und Buchstaben dieses Eckpunkte-Papiers, das auch auf Englisch vorliege, hätten sich die Briten Runde für Runde entfernt. Was eine Einigung bis Ende des Jahres nicht gerade erleichtert.

Großbritannien: Verlängerung der Brexit-Übergangsfrist kommt nicht infrage

Zudem hat die britische Seite zuletzt noch einmal klargestellt, dass eine Verlängerung der Brexit-Übergangsfrist um ein bis zwei Jahre für sie nicht infrage komme. Nach seiner Einschätzung sei das "definitiv das Ende dieser Debatte", hatte Kommissionsvize Sefcovic vergangenen Freitag erklärt.

Um doch noch wenigstens ein Rumpfabkommen über die künftigen Beziehungen zwischen UK und EU zuwege zu bringen, bleiben nach Berechnung der Experten nur noch rund vier Monate Zeit, denn EU-Parlament und Europäischer Rat müssten einem Deal am Ende noch zustimmen. Ein Ausweg könnte darin bestehen, den Verhandlungstakt zu erhöhen und die Sommerpause zu streichen. So oder so: Die Uhr tickt mal wieder beim Brexit, und die Chefs sind gefragt, den Gordischen Knoten zu durchschlagen.