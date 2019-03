Heute Abend werden die Abgeordneten darüber entscheiden, ob die britische Regierung bei der EU die Verschiebung des Brexit beantragen soll. Mays Kabinettschef David Lidington erklärte im britischen Unterhaus, worum es bei der Abstimmung geht. Es gebe zwei Optionen, eine kurze oder eine lange Fristverlängerung.

"Wenn das Unterhaus bis zum 20. März das mit der EU ausgehandelte Abkommen bestätigt, dann können wir davon ausgehen, dass die EU einer kurzen Verschiebung des Brexit-Termins zustimmen wird, damit die entsprechende rechtliche Grundlage geschaffen werden kann. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein sollte, dann müssten wir uns für eine lange Verschiebung entscheiden." David Lidington, britischer Vize-Premierminister

May bleibt hart

Theresa May setzt alles auf eine Karte, bewegt sich keinen Millimeter. Entweder ihr Deal oder eine extreme Verlängerung. Das ist die Drohung, die sie Richtung Brexit-Hardliner sendet. Bei einer Verlängerung über den 30. Juni hinaus müsste Großbritannien in jedem Fall an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen.

Die Abgeordneten hatten auch heute wieder die Möglichkeit, Änderungsanträge einzureichen. Eine Gruppe Abgeordneter fordert ein zweites Referendum, ein anderer Antrag will verschiedene Austrittsmodelle testen, um zu sehen, ob es im Unterhaus für eine dieser Alternativen eine Mehrheit gibt. Die Labour-Partei will die Verschiebung mit dem Ziel verbinden, einen mehrheitsfähigen Kompromiss zwischen Regierung und Opposition zu finden, erklärt der Finanzchef John McDonnell.

"Es gibt einige Abgeordnete, die einen Kompromiss unterstützen würden, solange das Abkommen der Bevölkerung nochmal zur Abstimmung vorgelegt wird, das ist eine dieser Optionen, die wir wohl in Erwägung ziehen müssen." John McDonnell, Finanzchef Labour-Partei

Doch bei einem zweiten Referendum zögert der Labour-Chef Jeremy Corbyn selbst nach wie vor.

Knackpunkt bleibt der Backstop

Währenddessen zeigt sich die nordirische DUP, auf die Mays Minderheitsregierung angewiesen ist, offen für Gespräche mit der Regierung. Sie hatten das Abkommen bislang abgelehnt. Gegenüber der BBC erklärte die Parteichefin Arlene Foster:

"Zwei Wochen bleiben nur noch bis zum Brexit und ich habe immer wieder betont, wenn die Verhandlungen sich dem Ende nähern, dann werden wir schon ein Abkommen erlangen, wir wollen einen Deal sehen, einen guten Deal für ganz Großbritannien." Arlene Foster, DUP-Chefin

Knackpunkt im Brexit-Streit - insbesondere für die DUP und die Brexit-Hardliner - ist der sogenannte Backstop, die Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. Die Regelung sieht für Nordirland eine Sonderstellung vor, falls Brüssel und London nicht im gesetzten Rahmen ein Freihandelsabkommen abschließen können. Das will die DUP unbedingt verhindern. Doch sollte die kleine nordirische Partei ihre Meinung ändern, hätte das Signalwirkung. Andere konservative Abgeordnete würden sich dann anschließen, und ebenfalls für Mays Abkommen stimmen, heißt es.

Es gilt als wahrscheinlich, dass eine Mehrheit der Abgeordneten eine Verlängerung befürwortet. Was dann passiert, ob Mays Deal dann bei einer dritten Abstimmung eine Chance hat – Prognosen will in diesen Tagen im politischen London niemand abgeben.