Brexit: Wir können das Ganze nicht an Gibraltar scheitern lassen

"Wenn Gibraltar plötzlich ein Ausland der Europäischen Union ist, dann ist es genauso ein schwieriges Thema wie Nordirland. Also das kann man ein bisschen gleichsetzen. Und ich denke, da muss natürlich eine vernünftige Lösung gefunden werden."

Gebhardt setzt dabei auf ein Gespräch, das noch heute zwischen der britischen Premierministerin May und EU-Kommissionspräsident Juncker stattfinden soll.

Der große Verlierer ist Großbritannien

Mit Blick auf die Brexit-Vereinbarung, die morgen von den EU-Staats- und Regierungschefs besiegelt werden soll, sagte die Vizepräsidentin des Europa-Parlaments: "Erst einmal verändert sich nichts in dem Sinne für die Europäische Union, weil der Vertrag natürlich gilt, der ausgehandelt worden ist. Aber gleichzeitig hat Großbritannien so ungefähr einen Status wie die Schweiz jetzt oder Norwegen." Und das bedeutet nach den Worten Gebhardts, dass Großbritannien zwar einen Zugang zur EU hat, "aber gleichzeitig alles Recht, das in der Europäischen Union besteht, einhalten muss. [...] Aber keine Möglichkeit mehr hat, mitzuentscheiden, wie diese Regeln bestehen. Also da ist dann die ganz große Verliererin erstmal Großbritannien."

Für den Fall, dass das britische Parlament dem Brexit-Vertrag nach dem EU-Gipfel nicht zustimmt, hat die britische Premierministerin aus Sicht der SPD-Politikerin nur noch zwei Möglichkeiten:

"Entweder sie sagt, okay, wir haben den harten Brexit, was ich mir absolut nicht wünschen kann für die Menschen in Großbritannien, aber auch nicht für die Europäische Union. Oder aber sie fragt ihre Bürger noch einmal, wollt Ihr wirklich, dass wir rausgehen oder sollten wir nicht doch bleiben."

Wie so eine Abstimmung ausgehen könnte, darauf wollte sich Gebhardt nicht festlegen: "Das ist sehr eng und ich wage da keine Prognose."