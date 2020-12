Brexit: Was ändert sich für Urlauber und Studenten?

Auch wenn es die Corona-Pandemie im Moment nicht wirklich zulässt – irgendwann gibt es wieder eine normale Urlaubszeit. Und wer dann nach Großbritannien will, muss nach dem Brexit einige Dinge beachten.

Urlaub in GB nur mit Reisepass

Zum Beispiel brauchen Urlauber aus Deutschland und anderen EU-Ländern bei der Einreise ab sofort einen gültigen Reisepass. Bisher reichte dafür der Personalausweis. Ein Visum ist für den Urlaub allerdings nicht nötig - vorausgesetzt, man bleibt nicht länger als 90 Tage im Land.

Auslandskrankenversicherung erforderlich

Die Europäische Krankenversicherungskarte bleibt ebenfalls weiterhin gültig. Allerdings fordert die britische Regierung, dass man zusätzlich eine Auslandsreisekrankenversicherung für die Dauer des Aufenthaltes vorweist.

Autofahrer brauchen weiter die "Grüne Karte"

Wer mit dem Auto einreist, für den gilt: der deutsche Führerschein reicht weiterhin aus. Allerdings muss – wie bisher auch – auf Verlangen die sogenannte "Grüne Karte" vorgelegt werden, um nachzuweisen, dass das Fahrzeug versichert ist.

Handy: Möglicherweise wieder Roaming

Beim Thema Handy enden ab sofort die Daten-Roaming-Vereinbarungen, die normalerweise innerhalb der EU gelten. Allerdings haben mehrere Mobilfunknetzbetreiber wie O2 oder Vodafone angekündigt, trotzdem keine besonderen Auslandsgebühren für Urlauber in Großbritannien zu erheben. Grundsätzlich rät die britische Regierung aber Reisenden, beim eigenen Vertragsanbieter nachzufragen.

Europäisches Erasmus-Programm für Studenten läuft aus

Schlechte Nachrichten gibt es dagegen für Studierende und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zum einen lässt Großbritannien seine Teilnahme am studentischen Austauschprogramm Erasmus auslaufen. Damit wird es für Studierende künftig schwieriger und vor allem teurer, wenn sie an eine Hochschule in Großbritannien wollen.

Arbeitnehmer brauchen Visum

Zum anderen brauchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab sofort ein Visum, um auf der Insel arbeiten zu dürfen. Bei der Vergabe sollen laut britischer Regierung vor allem besonders qualifizierte Facharbeiter bevorzugt werden.