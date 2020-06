Brexit: Verlängerung der Übergangsphase vom Tisch

Was den Äußerungen von Premier Boris Johnson bereits zu entnehmen war, ist nun durch Großbritannien noch einmal unterstrichen worden: die Brexit-Übergangsphase soll nicht verlängert werden. Das erklärte der Vizepräsident der EU-Kommission Maros Sevcovic am Freitag nach der Sitzung des gemeinsamen Ausschusses der EU und Großbritanniens: "Nach meiner Einschätzung ist das definitiv das Ende."

Auch Großbritanniens Unterhändler Michael Gove erklärte, er habe "förmlich bestätigt", die Übergangsphase nicht zu verlängern. Diesen Schritt begründete Gove mit der Haltung der Regierung, Wahlkampfversprechen gegenüber den britischen Bürgern einhalten zu wollen.

Dadurch erhöht sich auch der Druck auf die Unterhändler, denen nun ein halbes Jahr bleibt, um die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien in ein Abkommen zu fassen. Gelingt das nicht, droht erneut der "harte Brexit", der durch die Übergangsphase im Anschluss an den Austritt Großbritanniens aus der Staatengemeinschaft im Januar verhindert werden konnte.

Verhandlungen stocken

Die letzten Entwicklungen in den Verhandlungen machen jedoch wenig Hoffnung auf einen zeitnahen Durchbruch. Vergangene Woche ging die vierte Verhandlungsrunde zu Ende – einmal mehr ohne nennenswerte Fortschritte. Die Fronten zwischen EU-Chefunterhändler Michel Barnier und seinem britischen Pendant David Frost sind verhärtet. Zuletzt warf Barnier Großbritannien vor, hinter bereits getroffene Abmachungen zurückzufallen. Frost wiederum kritisierte die Forderungen der EU als "ziemlich minderwertiges Handelsabkommen". Würde man diesen Bedingungen nachgeben, hätte die EU eine "beispiellose Kontrolle" über britische Gesetze und Institutionen, so der Vorwurf.

Was passiert, wenn keine Einigung getroffen wird?

Sollte in der zweiten Jahreshälfte kein Abkommen zustande kommen, bedeutet das einen harten wirtschaftlichen Bruch, der Zölle und Handelsbeschränkungen zur Folge hätte. Am kommenden Montag ist eine Videokonferenz zwischen den EU-Spitzen und Großbritannien geplant. Dann wollen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Parlamentspräsident David Sassoli mit Premier Johnson über das weitere Vorgehen beraten. Einigkeit besteht bislang nur in der Erkenntnis, in der ersten Jahreshälfte kaum Fortschritte erzielt zu haben.