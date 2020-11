Brexit-Verhandlungen vor entscheidender Woche

Die US-Wahl, sie war so etwas wie der letzte Strohhalm, an den sich Großbritanniens Premier Boris Johnson (Tories) zu klammern schien. Donald Trump gilt als Brexit-Befürworter – sein Erfolg wäre auch der von Boris Johnson gewesen. Denn von steigenden Aussichten auf ein lukratives Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten hätte man sich auch steigenden Druck auf die Verhandlungen mit der Europäischen Union erhofft, heißt es aus London. Daraus wurde nichts, seit Samstag steht der Kandidat der Demokratischen Partei, Joe Biden, als Wahlsieger fest.

Druck auf Großbritannien weiter gestiegen

Biden ist der EU zugeneigt – neben den fatalen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die britische Wirtschaft ist das der Hauptgrund, warum nun stattdessen der Druck auf Großbritannien in der vielleicht entscheidenden Woche der Brexit-Verhandlungen weiter gestiegen ist.

Denn Johnsons Nähe zu Trump habe ihn "zunehmend von der Weltbühne isoliert", kritisiert der Fraktionschef der Schottischen Nationalpartei (SNP) im britischen Parlament, Ian Blackford. Johnson müsse nun über seinen Ruf als "Großbritanniens Trump" nachdenken.

Kleine Fortschritte gelungen, große Streitpunkte bleiben

Ob Johnson diesem Aufruf zum Einlenken folgen wird, ist fraglich. Auch am Samstag brachte ein Telefonat zwischen ihm und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen keinen nennenswerten Durchbruch. Zwar habe es in den zurückliegenden Wochen Fortschritte gegeben, man stünde aber weiterhin vor erheblichen Differenzen, teilten beide Seiten mit.

Gemeint sind damit die beiden Streitpunkte, um die sich ein Großteil der ergebnislosen Verhandlungen seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU am Anfang des Jahres dreht: die Angleichung der Wettbewerbsbedingungen und der Zugang von EU-Fischern zu britischen Fanggründen.

Beide Seiten wollen Bemühungen verdoppeln

Teile der britischen Opposition forderten Boris Johnson nun erneut auf, seine "extreme Brexit-Politik" zu überdenken. Weil ein mögliches Abkommen von den jeweiligen Parlamenten noch ratifiziert werden muss, drängt die Zeit umso mehr. Die EU und Großbritannien erklärten deswegen, ihre "Bemühungen verdoppeln" zu wollen, wie ein britischer Regierungssprecher mitteilte.

Johnson: Entscheidung um das nächste Wochenende herum vorstellbar

Johnson sagte am Freitag, er hoffe noch immer auf einen "Deal". Eine Entscheidung, so der Premierminister, könne er sich um das bevorstehende Wochenende herum vorstellen. Ursula von der Leyen kündigte unterdessen lediglich an, man werde in den kommenden Tagen weiter intensiv zusammenarbeiten.

Mit dem Ende des Jahres läuft auch Großbritanniens Übergangsphase nach dem Brexit aus. Damit verlässt das Land auch den Binnenmarkt und die Zollunion. Ohne Abkommen droht Chaos an den Grenzen, zudem wären nach offiziellen Angaben auch tausende Jobs in Gefahr. Es bleiben wenige Tage, um die Folgen eines solchen No-Deal-Brexit zu verhindern. Neben der Zeit schwindet mit der Wahl Joe Bidens nun auch die Zahl der verbliebenen Druckmittel in den Verhandlungen – jedenfalls für den britischen Premier Johnson.