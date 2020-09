Brexit-Verhandlungen: "Rosinenpicker" gegen "Utopisten"

Nicht mal mehr vier Monate, betont EU-Chefunterhändler Michel Barnier vergangene Woche, dann soll ein Vertrag in Kraft treten über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien nach dessen Austritt.

Barnier: "Ich bin besorgt und enttäuscht"

Um das zu schaffen, müsste die Vereinbarung laut Barnier bis Ende kommenden Monats stehen. Nur so könnte der Text rechtzeitig in alle EU-Sprachen übersetzt und von den Parlamenten in London und auf dem Kontinent gebilligt werden. Aber danach sieht es nicht aus – vergangene Woche hat Barnier wieder den britischen Brexit-Unterhändler David Frost getroffen.

"Es hat keine Änderungen gegeben beim britischen Standpunkt. Ich wiederhole, was ich schon öffentlich gesagt habe: Ich bin besorgt und enttäuscht." EU-Chefunterhändler Michel Barnier

Auch Frankreich verschärft den Ton. Außenminister Jean-Yves Le Drian wirft den Briten vor, kompromisslos und unrealistisch zu verhandeln.

"Die Verhandlungen kommen nicht voran wegen der kompromisslosen und unrealistischen Haltung Großbritanniens." Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian

Die Retourkutsche aus London, gefahren vom Sprecher von Premierminister Boris Johnson: Die Standpunkte der EU seien "unrealistisch und unerhört". Aus britischer Sicht erschwert die EU die Gespräche, weil sie erst übers große Ganze verhandeln will, wenn London vorher bei einigen für Brüssel wichtigen Punkten zustimmt.

EU: Großbritannien will sich die Rosinen rauspicken

Die EU will den Briten die Märkte nur offenhalten, wenn sie im Gegenzug weiter EU-Standards einhalten bei Umweltschutz, Staatshilfen und Arbeitnehmerrechten. Darüber möchte Großbritannien aber souverän entscheiden. Außerdem will die EU auch künftig ihre Fischtrawler in britische Fanggründe schicken. Das lehnt die britische Regierung ab. EU-Unterhändler Barnier wirft ihr Rosinenpickerei vor.

"Die britische Regierung versucht weiter, die Vorzüge der EU und des Binnenmarktes zu behalten - ohne die Verpflichtungen." EU-Unterhändler Michel Barnier

Großbritannien hat viel zu verlieren. Rund 40 Prozent der britischen Ausfuhren gehen in die EU. Am Jahresende läuft die Übergangsfrist aus. Premier Johnson will sie nicht verlängern. Ohne Abkommen drohen danach Zölle und aufwändige Prüfungen. David McAllister von der CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, warnt:

"Das Vereinigte Königreich droht am 1. Januar 2021 zu einem normalen Drittstaat zu werden mit all diesen wirtschaftlichen Konsequenzen. Ich finde nach wie vor, das Vereinigte Königreich sollte ein grundlegendes Interesse an einer tiefergehenden Beziehung mit der Europäischen Union haben." David McAllister, CDU

Schlechte Voraussetzungen für die achte Verhandlungsrunde

Aber davon geht der Chef im Handelsausschuss des EU-Parlaments, Bernd Lange, nicht mehr aus. Nach Ansicht des Sozialdemokraten hat sich Johnson im Wahlkampf zu sehr festgelegt.

"Hier hat Johnson seinen Wählerinnen und Wählern was versprochen, was eigentlich ausschließt, dass es konstruktive Verhandlungen gibt. Also ich glaube, insgeheim spielt er wirklich mit dem Gedanken, souverän die Segel zu setzen." Bernd Lange, EU-Parlament

Keine guten Voraussetzungen also für die achte Verhandlungsrunde, die heute in London beginnt. Auf die Frage, ob er noch zuversichtlich sei, verweist EU-Chefunterhändler Barnier auf einen der Gründungsväter der EU, auf Jean Monnet: "Er hat immer gesagt, ich bin nicht optimistisch oder pessimistisch, ich bin entschlossen". Und so, sagt Michel Barnier, halte ich es auch.