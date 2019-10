Brexit-Theater in zwei Akten: Der No-Deal rückt näher

Scheitern mit Ansage: Bereits in der Nacht hatte ein Regierungs-Insider in einem anonymen Memo die Botschaft verbreitet, dass es keinen Scheidungsvertrag zwischen der EU und Großbritannien geben werde, sondern einen No-Deal-Brexit. Entweder am 31. Oktober oder nach der Neuwahl des Unterhauses.

"Die größte Folge wird sein, dass das uns hilft, die Wahl zu gewinnen, in dem wir das Lager der Austrittswilligen hinter uns bringen und danach ohne Deal austreten." Anonyme Botschaft von Regierungs-Insider

Memo stammt wahrscheinlich von Dominic Cummings

Der Absender der Botschaft droht EU-Ländern, die einer Verschiebung des Austrittstermins zustimmen, mit dem Entzug der britischen Hilfe in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Hinter der anonymen Botschaft steckt wohl Dominic Cummings, der vor dem Referendum 2016 die Austritts-Kampagne organisiert hatte und jetzt als mächtigster Strippenzieher in der Downing Street gilt.

Auch Amber Rudd, die bis vor kurzem noch als Sozialministerin im Kabinett Johnson saß, deutete gegenüber der BBC auf Cummings: "Das hört sich wütend und verzweifelt an. Eine Regierung sollte solche Worte nicht benutzen. Man kann nur davon ausgehen, dass es aus dem Zentrum der Downing Street kommt, vom Berater des Premierministers. Von Dominic Cummings. Andernfalls wäre das längst dementiert, und Leute wären entlassen worden."

Varadkar und Merkel als Sündenböcke

Das Memo aus der Regierungszentrale machte auch den Schuldigen für das Scheitern der Gespräche mit der EU aus: Den irischen Premierminister Leo Varadkar: "Varadkar will nicht verhandeln. Er setzt auf ein zweites Referendum. Merkel und Macron werden Barnier nicht drängen, solange Irland nicht verhandeln will. Diejenigen, die gehofft haben, Merkel würde uns helfen, wurden enttäuscht."

Angela Merkel spielte dann auch im zweiten Akt dieser Inszenierung des Scheiterns die Hauptrolle. Der britische Premierminister hatte am Morgen mit der Kanzlerin telefoniert. Fazit nach Angaben aus der Downing Street: Ein Austrittsvertrag sei praktisch unmöglich, die Forderung Merkels, Nordirland müsse in der Europäischen Zollunion bleiben, inakzeptabel. Es sei ein ziemlich frostiges Telefonat gewesen.

Der deutsche Regierungssprecher bestätigte in Berlin nur, dass Merkel mit Johnson telefoniert habe, der Inhalt des Telefongesprächs sei aber wie üblich vertraulich. Es bleibt also unklar, was die Kanzlerin dem britischen Premierminister tatsächlich gesagt hat.

Tusk: "Dummes Schwarze-Peter-Spiel"

Merkel-Kenner würde allerdings überraschen, wenn sie tatsächlich so schroff war, wie in London kolportiert wird. EU-Ratspräsident Donald Tusk warf Johnson jedenfalls vor, ein "dummes Schwarze-Peter-Spiel" zu inszenieren.

Im Unterhaus in London erklärte der für die Vorbereitungen auf den No-Deal zuständige Minister Michael Gove zunächst, die britische Regierung wolle ein Abkommen, sagte aber später, die Regierung wolle kein Abkommen. Es sei jetzt genug – das Land müsse endlich austreten. Vielleicht war das nur eine Art Freudscher Versprecher.

Verärgerung bei der Opposition

Aber die Opposition ist ohnehin der Meinung, die Regierung habe nie wirklich ein Austrittsabkommen mit der EU angestrebt. Labours Brexit-Sprecher Keir Starmer: "Während wir hier sprechen, brechen die Verhandlungen mit der EU zusammen. Die Vorschläge unserer Regierung hätten niemals funktioniert. Statt sie anzupassen, inszeniert die Regierung ein rücksichtsloses 'Schwarzer-Peter-Spiel'. Und die arbeitenden Menschen werden den Preis dafür zahlen."

Wie schwer die Folgen eines ungeregelten Austritts für Großbritannien würden, machte heute auch eine Untersuchung des Instituts für fiskalische Studien in London deutlich. Danach könnte das britische Haushaltsdefizit im Fall eines No-Deal-Brexits auf den höchsten Stand seit 50 Jahren steigen.