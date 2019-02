Die britische Premierministerin Theresa May will trotz gegenteiliger Forderungen aus der EU an dem geplanten Austritt am 29. März festhalten. Der Austritt mit einem Abkommen sei in greifbarer Nähe, sagte May beim Gipfeltreffen von EU und Arabischer Liga im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Darauf sollten alle Kräfte konzentriert werden. Mit Blick auf eine etwaige Verschiebung des Austritts sagte sie, diese löse nicht das Problem.

EU-Ratspräsident Tusk hält Brexit-Verschiebung für "rationale Lösung"

Kurz zuvor hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk die Verschiebung der Brexit-Frist als "rationale Lösung" bezeichnet. Es sei klar, dass es für ein Abkommen keine Mehrheit im britischen Unterhaus gebe.

Das sagte er am Montag, nachdem er in Sharm el-Scheikh am Vortag die britische Premierministerin Theresa May getroffen hatte. Da die Chancen für die Absegnung der Vereinbarung schwinden würden, sei eine Verlängerung wohl das vernünftigste. Die 27 anderen EU-Staaten würden dafür maximales Verständnis zeigen.

Verlängerung um zwei Monate bis fast zwei Jahre möglich

Wie lange der Austritt des Vereinigten Königreichs nach hinten verschoben werden solle, sagte Tusk indes nicht. Spekulationen ranken sich um einen Zeitraum zwischen zwei Monaten und fast zwei Jahren.

Britische Parlamentarier wollen May zur Aufschiebung zwingen

Am Sonntag hatte May erklärt, eine Abstimmung über das von ihr mit der EU ausgehandelte Abkommen werde sich verzögern. Statt in dieser Woche solle das Parlament erst im Zeitraum bis zum 12. März abstimmen.

Einige britische Parlamentarier haben derweil für Mittwoch angekündigt, versuchen zu wollen, die Regierung zu einer Aufschiebung des Brexit zu zwingen. Yvette Cooper von der oppositionellen Labour-Partei kritisierte es als unverantwortlich, dass wenige Wochen vor dem Brexit nicht klar sei, welchen Austritt es geben werde und eine Abstimmung erst zwei Wochen vor der Deadline stattfinden solle.

Unternehmen und Behörden könnten kaum etwas planen und das schade dem Land zutiefst, sagte Cooper in der BBC.