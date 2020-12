Brexit-Streit wird Chefsache: Boris Johnson reist nach Brüssel

Die Verhandlungen über den Brexit-Handelspakt sind zur Chefsache erklärt worden. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson wird in den kommenden Tagen nach Brüssel reisen, um die schwierigsten Fragen mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen persönlich zu klären. Das ergab ein Telefonat zwischen den beiden am Montagabend.

Verhandlungen werden noch einmal fortgesetzt

Damit ist klar: Der Durchbruch ist zwar nicht in greifbarer Nähe, die Verhandlungen werden aber fortgesetzt. Weil die "Bedingungen für eine Übereinkunft" nicht gegeben seien, haben von der Leyen und Johnson ihre Chefunterhändler damit beauftragt, alle noch offenen Differenzen aufzulisten. Was Michel Barnier auf Seiten der EU und David Frost für Großbritannien in den vergangenen Monaten nicht klären konnten, soll demnach nun zwischen der Kommissionschefin und dem britischen Premier gelingen.

Festgefahren in drei Streitfragen

Im Mittelpunkt stehen weiterhin die drei großen Streitfragen. Neben der Angleichung der Wettbewerbsbedingungen ("Level Playing Field") und der Kontrolle des Abkommens – sollte man sich noch rechtzeitig einigen können – gilt es außerdem die Fangrechte von EU-Fischern in britischen Gewässern zu klären.

Umstrittenes Binnenmarktgesetz: Britische Regierung lenkt ein

Zumindest im Streit über das geplante Binnenmarktgesetz konnte eine Annäherung erzielt werden. Die britische Regierung hat sich bereit erklärt, Teile des Gesetzentwurfes überarbeiten zu wollen. Das ergaben „konstruktive Gespräche“ zwischen dem britischen Staatssekretär Michael Gove und dem Vize-Präsidenten der EU-Kommission Maros Sefcovic.

Das Binnenmarktgesetz enthielt in einer ersten Fassung Klauseln, die Teile des bereits gültigen EU-Austrittsabkommens im Hinblick auf die Nordirlandfrage aushebeln würden. Dieser Vorstoß hatte in Brüssel für Empörung gesorgt. Nachdem von einem "klaren Rechtsbruch" die Rede war, hat nun auch London eingelenkt – die britische Regierung gab zu, dass es sich bei dem Gesetzentwurf um den Bruch internationalen Rechts handeln würde.

Beratungen noch vor EU-Gipfel erwartet

Wann die persönlichen Beratungen zwischen Kommissionspräsidentin von der Leyen und Premierminister Johnson genau beginnen werden, wurde am Montagabend nicht bekanntgegeben. Das Zeitfenster gilt auch deswegen als sehr klein, weil bereits am Donnerstag der letzte reguläre EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im laufenden Jahr ansteht.

Eine Entscheidung über das Abkommen bis Mittwoch würde sich auch mit der Prognose von EU-Chefunterhändler Barnier decken. Laut eines französischen EU-Abgeordneten habe Barnier gegenüber dem Europaparlament erklärt, er glaube, dass eine Entscheidung bis Mittwoch feststehen müsse. Schon jetzt sei zu erwarten, dass die Ratifizierung des Abkommens im Idealfall "in den allerletzten Dezembertagen" erfolgen könnte.

Johnson: Am Jahresende ist Schluss

Gelingt es bis dahin nicht, ein mögliches Abkommen zu verabschieden, droht Chaos an den Grenzen zwischen der EU und Großbritannien. Weil nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) dann Zölle und Handelsbeschränkungen gelten würden, drohen Staus und Lieferengpässe. Um das zu vermeiden, sei die britische Regierung bereit, "so lange zu verhandeln, wie die Zeit reicht, wenn wir denken, ein Abkommen ist noch möglich". Das teilte ein Sprecher von Boris Johnson mit. Nur eines konnte der Premierminister ausschließen: eine Verlängerung der Verhandlungen in das nächste Jahr hinein wird es nicht geben.