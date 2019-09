Brexit-Streit: No-Deal-Gegner erzwingen Gesetzgebungsverfahren

Die britischen Parlamentarier haben den Weg für eine Abstimmung über eine Verschiebung des Brexit-Termins freigemacht und Premierminister Boris Johnson eine bittere Niederlage im Parlament zugefügt. Die Opposition und "Rebellen" aus Johnsons eigenen Partei kamen am Dienstag ihrem Vorhaben einen Schritt näher, das geplante Brexit-Datum am 31. Oktober gegen den Willen des Regierungschefs zur Not noch einmal zu verschieben.

Am späten Abend stimmten 328 Abgeordnete dafür, das Thema am Mittwoch auf die Tagesordnung des Unterhauses zu setzen; 301 stimmten dagegen. Das ist der erste Schritt, um möglicherweise ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit auf den Weg zu bringen.

Kontrolle über Tagesagenda ermöglicht die Verschiebung eines Brexit

Damit können sie über einen von Premierminister Boris Johnson abgelehnten Gesetzesentwurf abstimmen. Das Gesetz würde ihn im Falle einer Verabschiedung zwingen, in Brüssel um eine dreimonatige Brexit-Verschiebung zu bitten. So wollen die Abgeordneten verhindern, dass es am 31. Oktober zu einem ungeregelten EU-Austritt kommt.

Sollten die Abgeordneten den Gesetzentwurf am Mittwoch absegnen, will Johnson über eine Neuwahl abstimmen lassen. Eine entsprechende Beschlussvorlage habe er bereits vorgelegt, sagte der Regierungschef am Abend. Um eine Neuwahl herbeizuführen ist eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten notwendig.

Zuvor hatte Johnson seine Mehrheit eingebüßt. Noch während der Premierminister am Rednerpult stand, verließ der konservative Abgeordnete Phillip Lee am Dienstag aus Protest gegen Johnsons Brexit-Politik demonstrativ die Regierungsfraktion und nahm zwischen den Oppositionsabgeordneten Platz. Damit ist Johnsons hauchdünne Mehrheit endgültig weg.

Vor dem Parlament im Regierungsviertel Westminster demonstrierten sowohl Brexit-Gegner als auch Befürworter des EU-Austritts. Teilweise war die Atmosphäre angespannt.

Das Gesetz gegen den No Deal soll Johnson dazu zwingen, eine weitere Verschiebung des EU-Austritts zu beantragen, sollte bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen mit der EU ratifiziert sein. Die 27 EU-Staaten müssten dem Antrag jedoch einstimmig zustimmen. Frankreich war aber schon im April anfänglich gegen die damalige Fristverlängerung. Johnson will unter «keinen Umständen» eine weitere Brexit-Verschiebung.