vor etwa einer Stunde

SPD-Generalsekretär Klingbeil befürwortet zweites Referendum

In der Brexit-Diskussion hat sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil für ein zweites Referendum in Großbritannien ausgesprochen. In der Bayern 2-radioWelt sagte er: "Ich würde wetten, da kommt dann dieses Mal etwas Besseres heraus."