Brexit: May unterbreitet Plan B

Die EU ist sich einig: An dem ausgehandelten Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien wird nicht gerüttelt. Trotz allem ist man in Brüssel aber weiter zum Dialog bereit.

EU bereit – Unterhaus zerstritten

Man könne zu Beispiel an der politischen Erklärung über die künftigen Beziehungen nach dem Austritt zu arbeiten, so EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Gleichzeitig arbeitet Theresa May an einem Austrittsabkommen, das heute das Parlament in London passierten kann.

Der Sprecher der Premierministerin verkündete, dass die Gespräche mit Abgeordneten über die Änderungen derzeit geführt würden. Weiter sagt er, eine neue Abstimmung sollte dann angesetzt werden, wenn die Regierung glaube, für ihren modifizierten Brexit-Plan eine Mehrheit bekommen zu können. Heute Nachmittag soll es soweit sein.

Neuer Plan soll Zustimmung bringen

In der vergangenen Woche war May mit ihren Vorschläge zum Austrittsvertrag mit der Europäischen Union gescheitert. Sie erlitt eine Abstimmungsniederlage im Parlament. Das Unterhaus votierte mit 432 zu 202 Stimmen gegen den von ihr ausgehandelten EU-Austrittsvertrag - die schwerste Niederlage für eine britische Regierung in der jüngeren Geschichte.

Eine Neufassung des Vertrags solle garantieren, dass eine harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland vermieden wird. Aus Irland kam umgehend Widerspruch.

Goodbye Großbritannien

Großbritannien steckt in der schwersten politischen Krise seit einem halben Jahrhundert. Gut zwei Monate vor dem EU-Goodbye stehen die Bedingungen für den Brexit immer noch nicht fest. Bürgern und Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals droht ein ungeordneter Abschied mit schweren Folgen.

Mittlerweile machen in London diverse Szenarien die Runde, darunter ein zweites Referendum, ein Verbleib in der EU und Neuwahlen. Der EU-skeptische Abgeordnete Jacob Rees-Mogg rechnet mit einem harten Brexit. Dieses Szenario sei am wahrscheinlichsten.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hingegen zeigte sich zuversichtlich, dass ein harter Brexit vermieden werden kann. "Aber trotzdem ist die Bundesregierung natürlich auf alle denkbaren Szenarien vorbereitet", sagte er dem RBB. Er erwarte nicht, dass es bei einem ungeregelten Brexit zur Rezession in Deutschland komme.