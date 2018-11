Brexit: London verkündet Durchbruch

Bei den Brexit-Verhandlungen hat es offenbar einen Durchbruch gegeben. So teilte das Büro der britischen Premierministerin Theresa May mit, morgen, am Mittwoch um 15 Uhr werde das Kabinett zusammenkommen und über den Text der Einigung beraten. Vertreter der übrigen 27 EU-Staaten planen für Mittwoch ein Treffen in Brüssel.

Keine Grenze zwischen Irland und Nordirland

Nach Aussagen von Insidern enthält der Entwurf einen Lösungsvorschlag für die Frage der irischen Grenze. Angeblich gibt es eine Vereinbarung, die verhindert, dass es an der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland nach dem Brexit zu Grenzkontrollen kommt. Die Frage ist bislang der größte Zankapfel in den Verhandlungen über den EU-Austritt von Großbritannien im März 2019.